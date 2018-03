imago/Sebastian Backhaus Bild: imago/Sebastian Backhaus

Do 08.03.2018 | 07:45 | Interviews

- Frauen im Krieg: "Sie sind doppelt und dreifach betroffen"

Egal ob in Ost-Ghuta in Syrien, ob im Jemen oder anderswo: Es gibt viele Konflikte auf der Welt, bei denen über das Schicksal von Frauen wenig oder gar nicht geredet wird. Monika Hauser ist Gründerin der Organisation medica mondiale. Sie setzt sich mit ihrem Team für traumatisierte Mädchen und Frauen in Krisengebieten ein. Am Internationalen Frauentag sprechen wir mit ihr über ihr Engagement.

imago/United Archives International Der internationale Frauentag Der 8. März ist traditionell der Internationale Frauentag. Was genau hat es damit auf sich? Hilke Grabow aus der Inforadio-Redaktion bringt es auf den Punkt.



Die Organisation "medica mondiale" hilft unter anderem Frauen, das Trauma eines Krieges zu verarbeiten. Ein enorm schwieriges Unterfangen, erzählt Gründerin Monika Hauser, da sich ja so etwas wie Normalität nicht einstellen kann: "Die Nachkriegsphasen stellen ja überhaupt keine Normalität dar. Wir haben extreme wirtschaftliche Not in diesen Nachkriegsgebieten, wir haben politische Instabilitäten, Korruption, Gewalt gegen Frauen geht auch weiter. Also es ist nicht nur die Kriegsgewalt, die hochproblematisch ist, sondern viele erleben ja danach auch gewalt. Und viele erleben auch Stigmatisierung: Ob dem, was sie erlebt haben, werden sie dann ausgegrenzt."

Dennoch versucht "medica mondiale", zu helfen: "Das erste ist, den Frauen überhaupt Räume zu geben, wo sie spreche können, wo sie sichere Orte haben und wo sie wissen, dass ihnen wirklich empathisch geglaubt wird. Dann unterstützen wir sie mit psychosozialer Arbeit: Wir vermitteln ihnen Sicherheit und dass sie tatsächlich wieder Vertrauen herstellen können angesichts der Erschütterungen, die sie erlebt haben."

Aktuell schaut Hauser mit ihrer Organisation, die sich vollständig über Spenden finanziert, besonders auf den Nordirak, aber auch auf die "vergessenen" Gebiete wie Afghanistan: "Dort sind aufgrund der verschlechterten militärischen Sicherheitslage Frauen immer doppelt und dreifach betroffen: Von noch mehr Gewalt zu Hause, von noch mehr Gewalt durch Fremde auf der Straße."



Hintergrund

Der Weltfrauentag am Donnerstag steht in westlichen Ländern im Zeichen der #MeToo-Kampagne gegen sexuelle Belästigung und Gewalt. In den USA löste die Debatte gar eine neue Frauenbewegung aus. In vielen Ländern sind Frauen massiven Repressionen, Diskriminierungen und Gewalt ausgesetzt.



Mexiko Das lateinamerikanische Land gehört für Frauen zu den gefährlichsten Regionen der Welt. Im vergangenen Jahr wurden nach Statistiken der UNO sowie der dortigen Regierung im Durchschnitt mehr als sieben Frauen pro Tag ermordet. Nach UN-Angaben haben Morde an Frauen wegen ihres Geschlechts dort "epidemische" Ausmaße erreicht - in vielen Fällen gibt es demnach auch eine Verbindung zum organisierten Verbrechen.



Weil es derart viele Frauenmorde gab, hatte Mexiko bereits 2007 ein Gesetz verabschiedet, wonach derartige Gewalttaten härter als zuvor bestraft werden. Dennoch bleiben die meisten Fälle von Gewalt gegen Frauen straflos.

USA In den USA hat die politische Mobilisierung von Frauen ihren höchsten Grad seit vielen Jahren erreicht. Ausgelöst wurde die neue Frauenbewegung maßgeblich durch zwei Männer in Machtpositionen: Der Schock über den Wahlsieg von Donald Trump, der sich mit sexuellen Übergriffen gebrüstet und frauenfeindliche Sprüche geklopft hatte, trieb viele Frauen zum politischen Engagement.



Dann folgte der Skandal um den Hollywoodmogul Harvey Weinstein, der über Jahrzehnte hinweg Frauen sexuell belästigt und sogar vergewaltigt haben soll, sowie die anschließende Kaskade weiterer Enthüllungen über mutmaßliche Übergriffe durch andere Prominente. Die Anti-Trump-Kampagne sowie die Kampagnen gegen sexuellen Missbrauch unter den Schlagworten "Me Too" (Ich auch) und "Time's Up" (Die Zeit ist um) überschneiden sich teilweise.

Saudi-Arabien In dem ultra-konservativen Königreich werden Frauen nach wie vor massiv diskriminiert - besonders das System der männlichen Vormundschaft schränkt Frauen extrem ein. Eine Saudiaraberin muss etwa die Erlaubnis ihres Vormunds - meistens ihr Vater, ihr Ehemann oder ihr Bruder - einholen, bevor sie reisen oder studieren darf.



Jahrzehntelang kämpften Menschenrechtsaktivisten, bis das Königshaus im vergangenen Herbst zumindest die Aufhebung des Fahrverbots für Frauen verkündete. Saudi-Arabien war damit das letzte Land der Welt, das Frauen das Autofahren erlaubte.



Daneben hatte es in Saudi-Arabien zuletzt weitere Erleichterungen für Frauen gegeben: Erst vor wenigen Wochen wurde bekanntgegeben, dass Frauen künftig ohne Erlaubnis eines Mannes Unternehmen gründen dürfen. Zudem konnten Frauen im Januar zum ersten Mal für Fußballspiele in Stadien gehen.

Jesidinnen im Irak Im Jahr 2014 entführte die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) zahlreiche Jesiden im Norden des Irak - tausende Männer der kurdischsprachigen Minderheit wurden umgebracht. Frauen und junge Mädchen wurden hingegen als Sexsklavinnen gehandelt und systematisch vergewaltigt. Mehr als 1500 Frauen und Mädchen werden nach offiziellen Angaben vom Dezember noch immer gefangen gehalten oder vermisst.

Indien In Indien sind Vergewaltigungen ein massives, gesellschaftliches Problem - offiziellen Angaben zufolge werden jährlich fast 40.000 Vergewaltigungen gemeldet. Erst im Februar war eine psychisch kranke Frau Opfer einer Gruppenvergewaltigung geworden. Die 27-Jährige wurde im Osten des Landes auf einem Festival entführt und brutal vergewaltigt. Sie musste am Tag nach dem Angriff notoperiert werden.



Im Jahr 2012 hatte die Gruppenvergewaltigung einer Studentin in einem Bus in Neu-Delhi international Entsetzen ausgelöst. Als Konsequenz verschärfte die indische Regierung die Bestrafung von Sexualstraftätern.