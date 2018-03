- Kabinett verlängert Bundeswehr-Auslandseinsätze

Es dürfte wohl die letzte Sitzung dieses Kabinetts gewesen sein - dieses Kabinett einer geschäftsführenden Bundesregierung unter Kanzlerin Merkel. Denn inzwischen ist ja der Weg frei für eine Neuauflage der Großen Koalition - somit für eine neue Bundesregierung. Wir erleben also gerade eine Übergangsphase. Und die beobachtet für uns Alex Krämer im Hauptstadt-Studio.



Das Bundeskabinett hat die Verlängerung von sechs Bundeswehreinsätzen mit derzeit rund 2600 Soldaten beschlossen. Darunter sind die drei wichtigsten Missionen der deutschen

Streitkräfte in Mali, in Afghanistan und im Kampf gegen den IS im Irak und in Syrien.

Alle drei sollen personell oder geografisch ausgeweitet werden. Das letzte Wort hat der Bundestag, ein Ja mit den Stimmen von Union und SPD gilt aber als sicher.

Die Afghanistan-Truppe soll nach dem Beschluss vom Mittwoch in der wohl letzten Sitzung des noch amtierenden Kabinetts von derzeit höchstens 980 Soldaten auf bis zu 1300 aufgestockt werden. Es ist bereits die zweite Verstärkung seit dem Ende des Nato-Kampfeinsatzes 2013. Damals war eigentlich schon der komplette Abzug ins Auge gefasst worden.