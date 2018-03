- Italien-Wahl: Eine Zeitenwende für die EU?

Noch liegt eine Regierungsbildung in Italien nach der Wahl vom Sonntag in weiter Ferne, doch eines steht schon jetzt fest: Rund die Hälfte aller Wahlberechtigten stimmte für rechtspopulistische, europafeindliche Parteien wie die Bewegung "Cinque Stelle" oder die Lega. Das wird die EU künftig vor große Herausforderungen stellen, sagt Gunther Krichbaum (CDU), Vorsitzender des Ausschusses für Angelegenheiten der Europäischen Union.

Italien rutscht mit den Erfolgen von Populisten und Rechtsextremen bei der Parlamentswahl in eine Phase der Unsicherheit. Die fremdenfeindliche Lega beanspruchte am Montag die Regierungsbildung für sich, weil das rechte Parteienbündnis mit rund 37 Prozent vorne landete. Doch auch die populistische Fünf-Sterne-Bewegung, die mit rund 32 Prozent stärkste Partei wurde, sieht sich am Zug. Für Brüssel ist das starke Abschneiden der europaskeptischen Parteien eine schlechte Nachricht.



Er habe "das Recht und die Pflicht" eine Regierung zu bilden, sagte Lega-Chef Matteo Salvini am Montag. Seine Partei landete nach Auszählung fast aller Stimmen bei 18 Prozent und damit vor der verbündeten Forza Italia von Ex-Regierungschef Silvio Berlusconi. Innerhalb des Bündnisses sei vereinbart worden, dass derjenige regiere, der vorne lande, sagte Salvini.