Lompscher: "Sorgen der Anwohner müssen in Planung mit einfließen"

Berlin braucht Wohnungen. Deswegen läuft im Blankenburger Süden im Bezirk Pankow das derzeit größte Neubauprojekt. Die Bürger sollen an der Planung beteiligt werden. Doch diese Beteiligung ist in massiven Protest umgeschlagen - unter anderem weil deutlich mehr Wohnungen gebaut werden sollen als angekündigt. Darüber gibt es Verwirrung und Ärger bei den Anwohnern. Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke) sprach im Inforadio von einem Kommunikationsproblem.

Die Senatorin gibt zu, das Ganze sei ärgerlich. Denn für sie sei immer klar gewesen: Zunächst ging es um ein Rieselfeld, auf das 5.000 bis 6.000 Wohnungen gebaut werden können. Wenn man aber das gesamte Gebiet anschaue, gebe es weitere Potentiale, also insgesamt bis zu 10.000 Wohnungen. "Warum das kommunikativ nicht rübergekommen ist, das ist für mich nicht ganz nachvollziehbar und es muss auch aufgearbeitet werden", so Lompscher.

Für Lompscher ist da etwas bei der Kommunikation schiefgegangen. Sie stellt im Inforadio klar: "Für die allerallermeisten, die da waren, war sowieso das erste Mal, dass sie konkret davon gehört haben. Das heißt, für die gibt es diese Diskrepanz nicht." Bei den Kritikern gehe es um den Kreis der Menschen, die schon in den Vorbesprechungen und Vorbereitungen schon einbezogen waren. "Da war ich nicht dabei und deshalb weiß ich auch nicht genau, wie dieses Missverständnis entstanden ist in der Kommunikation", sagt die Linken-Politikerin.

Am Samstag machten die Anwohner des Neubauprojekts ihrem Ärger Luft. Bei einer Veranstaltung mit Senatorin Lompscher beschwerten sie sich, dass von insgesamt 10.000 neuen Wohnungen die Rede ist – denn sie waren bisher von maximal 6.000 ausgegangen.

Bevor überhaupt gebaut wird, müssen laut der Stadtentwicklungssenatorin zwei grundsätzliche Probleme in Blankenburg und im Pankower Norden angegangen werden: "den Verkehr entheddern und zusätzliche Infrastruktur schaffen".

Sie betont, dass der Senat die Menschen bei Wohnungsbauprojekten nicht außen vor lassen will. "Wir brauchen Wohnungen, das ist überhaupt keine Frage. Wir müssen die Stadt weiterentwickeln. Auch das ist völlig klar - und dass die Sorgen von Anwohnern in die Planung einfließen müssen." Das heiße nicht, dass man hundert Prozent der Menschen hinter sich bringen werde. "Das ist nicht möglich", so Lompscher. "Wir müssen sozusagen den Konsens suchen."