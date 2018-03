imago stock&people Bild: imago stock&people

- Schlesinger: "Auch uns weht der Wind ins Gesicht"

Die Schweizer haben mit großer Mehrheit eine Abschaffung der Rundfunkgebühren abgelehnt. Bei einem Volksentscheid stimmten am Sonntag laut einer Hochrechnung mehr als 70 Prozent der Wähler gegen die "No Billag"-Initiative. rbb-Intendantin Patricia Schlesinger begrüßt die Entscheidung der Schweizer - und sagt im Inforadio, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk auch in Deutschland unter einem Rechtfertigungsdruck steht.



Schlesinger sagte im Inforadio, für die Öffentlich-Rechtlichen in Deutschland bedeute das Ergebnis nicht, dass man sich zurücklehnen darf. Vielmehr müsse man sich immer wieder fragen, was die Beitragzahler wollten, und ob in der Vielfalt die Meinung der Bevölkerung abgebildet werde.



"Wir haben uns in den letzten Jahren schon deutlich verändert, mehr und mehr weg vom Sockel, um von diesem Bild herunterzukommen, hin zu den Menschen mit ganz neuen Formaten, um die Menschen, die uns zuhören und zuschauen, einzubinden. Davon brauchen wir wahrscheinlich noch mehr", erklärte die Intendantin.



Zugleich machte Schlesinger klar, dass dem rbb künftig nicht mehr, sondern weniger Geld zur Verfügung stehen wird. "Auch uns weht der Wind ins Gesicht – und zwar auch ziemlich hart", erklärte Schlesinger. Der rbb werde sich auch am Prozess der Strukturoptimierung innerhalb der ARD beteiligen und schauen, wo man sparen könne. "Wir werden uns in den nächsten Jahren maßgeblich verändern. Und das ist gut so", betonte Schlesinger.



