dpa Bild: dpa

Mo 05.03.2018 | 15:25 | Interviews

- Seehofer: Abstieg nach oben

Nach dem "Ja" der SPD zur Großen Koalition sortieren sich die künftigen Partner sehr schnell. Die CDU hat ihre MinisterInnen schon benannt; die SPD will das bis zum Wochenende tun, und die CSU hat sich am heutigen Montag festgelegt. Arne Wilsdorff ist Redakteur für Landespolitik beim Bayerischen Rundfunk. Er sagte im Inforadio-Gespräch mit Heiner Martin, zwar habe Seehofer all seine Vorschläge durchgebracht. Doch sein Wechsel nach Berlin sei eher als Verschlechterung zu werten.



Die CSU nominierte mit Innenminister Horst Seehofer, Verkehrsminister Andreas Scheuer und Entwicklungsminister Gerd Müller drei Männer für das neue Kabinett. Die CSU-Bundestagsabgeordnete Marlene Mortler soll Drogenbeauftragte der Bundesregierung bleiben. Während Scheuer schon lange als gesetzt galt, musste Müller bis zum finalen Vier-Augen-Gespräch am Montagmorgen in der Staatskanzlei bangen - denn für seinen Posten war mit Dorothee Bär (39) immer wieder auch eine deutlich jüngere Frau im Gespräch. Dass am Ende keiner der vier gehandelten Kandidaten leer ausgeht, ist einem Kunststück Seehofers zu verdanken, für das er im Vorstand viel Lob erfährt: Für Bär handelte er kurzerhand einen völlig neuen Posten aus: Staatsministerin für Digitales im Kanzleramt. Dies sei aber "kein Deal" gewesen, sondern die Suche nach fachlicher Eignung.