- Pankow: Benn äußert Verständnis für Anwohner-Unmut

Berlin braucht Wohnungen, dringend. Aber da, wo gebaut werden soll, sind die, die schon da sind, oft nicht begeistert. Das ist zur Zeit im Berliner Norden zu besichtigen - das Projekt heißt "Blankenburger Süden". Das liegt in Pankow zwischen der A114 und der B2 - ziemlich große Flächen, ehemalige Rieselfelder. Drumrum lockere Bebauung: Einfamilienhäuser, kleinere Mehrstöcker. Alles hübsch im Grünen. Doch die Felder sind für Berlins größtes Neubauprojekt vorgesehen. Die Bürgerbeteiligung hat jetzt begonnen - die Anwohner protestieren. Der Pankower Bezirksbürgermeister Sören Benn von der Linken äußerte im Inforadio Verständnis für die Einwände.

Erstmals sollen bei diesem Projekt die Bürger stärker in die Planungen mit einbezogen werden als das bislang der Fall war. Diverse Gesprächsrunden zwischen Anwohnern, Interessensverbänden und Verwaltung gab es schon. Am Wochenende startete nun offiziell das Beteiligungsverfahren.

Und zwar mit einem Schock für viele Anwohner, wie Ute Schuhmacher aus der RBB-Redaktion für Berliner Landespolitik berichtet: Ursprünglich war nur von rund 6.000 Wohnungen die Rede - "die neue Zahl war schon ein Schock und hat erstmal einen Vertrauensknacks bei den Anwohnern bewirkt."

Der "Blankenburger Süden" besteht aus einem großen ehemaligen Rieselfeld, das überwiegend frei ist, und einem Gebiet, das man "Erholungsanlage Blankenburg" nennt, wo Wochenendhäuser und z.T. auch Einfamilienhäuser stehen. Um dieses Gebiet geht es.

Drei Szenarien gibt es, und in allen dreien soll das Rieselfeld mit rund 10.000 Wohnungen bebaut werden. In einer Variante soll auch die Erholungsanlage bebaut werden, in den zwei anderen sollen dort Einfamilien-Häuser entstehen. Das würde bedeuten, dass die dort wohnenden Anwohner umziehen müssen. "Das war vorher nicht so in der Diskussion, und deswegen waren die Menschen besonders schockiert."