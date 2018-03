imago Bild: imago

- Anwohner empört über falsche Zahlen

Blankenburger Süden - so heißt inzwischen das größte Wohnungsbauvorhaben derzeit in Berlin: In einem Gebiet im Norden Pakows sollen bis zu 10.000 Wohnungen entstehen. Erstmals sollen bei diesem Projekt die Bürger stärker in die Planungen mit einbezogen werden, als das bislang der Fall war. Diverse Gesprächsrunden zwischen Anwohnern, Interessensverbänden und Verwaltung gab es schon. Am Wochenende startete nun offiziell das Beteiligungsverfahren. Und zwar mit einem Schock für viele Anwohner. Warum, berichtet Ute Schuhmacher aus der RBB-Redaktion für Berliner Landespolitik.



Ursprünglich war nur von rund 6.000 Wohnungen die Rede - "die neue Zahl war schon ein Schock und hat erstmal einen Vertrauensknacks bei den Anwohnern bewirkt." Der "Blankenburger Süden" besteht aus einem großen ehemaligen Rieselfeld, das überwiegend frei ist, und einem Gebiet, das man "Erholungsanlage Blankenburg" nennt, wo Wochenendhäuser und z.T. auch Einfamilienhäuser stehen. Um dieses Gebiet geht es. Drei Szenarien gibt es, und in allen dreien soll das Rieselfeld mit rund 10.000 Wohnungen bebaut werden. In einer Variante soll auch die Erholungsanlage bebaut werden, in den zwei anderen sollen dort Einfamilien-Häuser entstehen. Das würde bedeuten, dass die dort wohnenden Anwohner umziehen müssen. "Das war vorher nicht so in der Diskussion, und deswegen waren die Menschen besonders schockiert."



Ein Scheitern "theoretisch möglich"