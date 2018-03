- Italien: "Die Altparteien wurden abgestraft"

Italien hat gewählt, und nun steht die Frage ijm Raum: Wie geht es dort weiter angesichts dessen, was da gestern passiert ist. Genau genommen wurde das alte Politsystem auseinander genommen worden: klare Sieger sind die "Anti-System-Parteien"; allen voran die Fünf-Sterne-Bewegung, gefolgt von der rechtsnationalen "Lega". Unser Italien-Korrespondent Tassilo Forchheimer analysiert das Ergebnis.

Der Spitzenkandidat der Fünf-Sterne-Protestbewegung sieht seine Partei nach dem Triumph bei der Parlamentswahl in der Verantwortung, die Regierung zu übernehmen. "Wir sind die absoluten Gewinner", sagte Luigi Di Maio am Montag in Rom. Seine Partei repräsentiere das gesamte Land, den "ganzen Stiefel". "Wir spüren die Verantwortung, diesem Land eine Regierung zu geben."



Die Fünf Sterne waren bei der Wahl auf rund 32 Prozent gekommen und sind damit die stärkste Einzelkraft geworden. Allerdings kommen sie nicht auf eine Regierungsmehrheit.