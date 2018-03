imago/Horst Rudel Bild: imago/Horst Rudel

- Segregierte Schulen: Stolperfallen für Flüchtlinge

In "segregierten" Schulen werden viele Flüchtlinge nicht genug unterstützt. Das ist eines der Ergebnisse einer Studie, die der Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration (SVR) in Auftrag gegeben hatte. Auf "segregierte" Schulen gehen überwiegend Schüler mit Migrationshintergrund und aus sozial schwachen Verhältnissen. "Den zuständigen Lehrkräften fehlt es an Zeit", erklärt Simon Morris-Lange, Autor der Studie. Man brauche dort mehr Lehrer, aber auch mehr Fortbildungen und bessere Konzepte.