Dienstag, 27. Februar 2018 - Dieselfahrverbote dürfen verhängt werden

Das Bundesverwaltungsgericht hält Diesel-Fahrverbote in Städten nach geltendem Recht für grundsätzlich zulässig. Die beklagten Städte Düsseldorf und Stuttgart müssten aber ihre Luftreinhaltepläne auf Verhältnismäßigkeit prüfen, urteilte das Gericht in Leipzig am Dienstag. Hintergründe finden Sie hier.



Das Urteil sieht aber auch Übergangsfristen und eine phasenweise Einführung von Fahrverboten vor. In Stuttgart seien Fahrverbote nicht vor dem 1. September 2018 möglich. Außerdem solle es Ausnahmeregelungen etwa für Handwerker geben. Es gebe aber keine finanzielle Ausgleichspflicht. "Gewisse Wertverluste sind hinzunehmen", sagte der Vorsitzende Richter Andreas Korbmacher. Die zuständigen Landesbehörden hätten es in der Hand, einen "Flickenteppich" zu verhindern.



Die Verwaltungsgerichte in Stuttgart und Düsseldorf hatten entschieden, Luftreinhaltepläne müssten verschärft werden - dabei seien auch Fahrverbote in Betracht zu ziehen. Die Landesregierungen von Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen argumentierten dagegen, es brauche eine neue bundesweite Rechtsgrundlage. Diese Auffassung wiesen die Richter in Leipzig nun zurück.



Seit Jahren werden in vielen Städten Luftverschmutzungs-Grenzwerte nicht eingehalten. Dabei geht es um Stickoxide, die unter anderem Atemwegs- und Herz-Kreislauf- Erkrankungen auslösen oder verschlimmern können. Der Verkehr, darunter vor allem Dieselautos, macht in Städten nach Angaben des Umweltbundesamts mehr als 60 Prozent der Belastung aus. Für die Einhaltung von Grenzwerten, die seit 2010 gelten, laufen seit Jahren Klagen der Deutschen Umwelthilfe (DUH). Auch die Verfahren in Düsseldorf und Stuttgart gingen auf DUH-Klagen zurück.



Die Bevölkerung ist in der Frage gespalten

Fahrverbote für Diesel-Pkw könnte es in München, Stuttgart, Köln, Reutlingen, Hamburg, Heilbronn, Kiel, Düsseldorf, Darmstadt und Ludwigsburg geben, wie Berechnungen des CAR-Instituts an der Universität-Duisburg-Essen ergaben.



Laut CAR-Chef Dudenhöffer zeigt demnach die Analyse der Stickdioxid-Werte, dass sich die Situation in den Jahren 2016 und 2017 zwar leicht verbessert hat. Dennoch würden in mindestens diesen zehn Großstädten die gesetzlich vorgegeben Grenzwerte nicht erreicht. Die Daten belegten, dass Software-Updates und Verschrottungsprämien nur einen geringen Einfluss hätten.



Sollen deutsche Städte Fahrverbote für schmutzige Dieselwagen verhängen dürfen oder nicht? Kurz vor dem Urteil ist die Bevölkerung in der Frage entzweit. Eine Umfrage zeigt, wie kontrovers das Thema gesehen wird - und wie schlecht die Autoindustrie wegkommt.

Hintergrund: Alternative Antriebe Die Autobauer müssen viele Wege zur Reduktion des Klimagases Kohlendioxid (CO2) erproben, um Neuwagen so sauber zu bekommen, wie es die EU-Vorschriften erfordern. Ein Überblick:

Elektroautos Bei reinen Elektroautos ersetzt der Elektromotor mit der Batterie - nach heutiger Technik

Lithium-Ionen-Batterien - den Verbrennungsmotor komplett. Die Batteriekosten sind jedoch noch so hoch und die Reichweiten so gering, dass die Stromautos vom Preis her nicht mit Benzin- oder Diesel-Pkw mithalten können. Doch die Technik macht rasante Fortschritte, so dass die Hersteller im kommenden Jahrzehnt einen Gleichstand bei Preis und Reichweite erwarten.





Hybrid-Antrieb Hier wird der Verbrennungsmotor mit einem Akku kombiniert. In einem Vollhybrid wird er durch das Bremsen des Verbrennungsmotors geladen. Das Auto kann damit kurze Strecken rein elektrisch zurücklegen oder beim längeren Halten an der Ampel den Spritmotor abstellen. Beim Plug-in-Hybrid ist der Akku größer, er kann zusätzlich an der Steckdose von außen aufgeladen werden. So lassen sich etwas längere Strecken, aber meist unter 100 Kilometern, CO2-frei fahren.



"Milder" Hybrid mit 48 Volt Die Lösung ist weniger aufwendig und nicht so teuer wie Vollhybride oder reine Batterieautos. Denn die Technik mit 48-Volt-Spannung braucht keinen Elektromotor, sondern nur einen Lithium-Ionen-Akku. Der kann die beim Bremsen entstehende Energie speichern und beim Anfahren und Beschleunigen den Verbrennungsmotor entlasten. Rein elektrisches Fahren wie bei richtigen Hybridautos ist damit zwar nicht möglich. Der Spritverbrauch sinkt aber um zehn bis 20 Prozent.



Synthetische Kraftstoffe Die sogenannten E-Fuels werden mittels regenerativ erzeugtem Strom aus Wasser und CO2

hergestellt. Das Klimagas, das beim Verbrennen des synthetischen Benzins oder Diesel entsteht, wurde damit zuvor aus der Umgebungsluft abgesaugt. E-Fuels sind deshalb CO2-neutral. Ein Vorteil ist, dass die bestehenden Verbrennungsmotoren den synthetischen Sprit tanken können und für dieses auch das existierende Tankstellennetz genutzt werden könnte. Die Herstellung ist aber noch zu teuer.





Brennstoffzelle Hier wird aus Sauerstoff und Wasserstoff Strom erzeugt, der einen Elektromotor antreibt und zugleich die gesamte Elektronik im Auto speist. Freigesetzt werden nur Wärme und Wasserdampf. Dazu muss Wasserstoff getankt werden. Dieser lässt sich aus Wasser, Biomasse, Erdöl oder Erdgas gewinnen. Die Ökobilanz der Brennstoffzelle hängt ebenso wie die der Batterie davon ab, ob bei der Herstellung regenerative oder fossile und damit wiederum CO2 erzeugende Energie zum Einsatz kommt. Das Tankstellennetz befindet sich noch im Aufbau.



Gas Zu unterscheiden ist das Autogas (LPG, Liquefied Petroleum Gas) vom Erdgas (CNG, Compressed Natural Gas oder Flüssig-Erdgas LNG, Liquefied Natural Gas). Erdgas spart im

Vergleich zu Benzin ein Fünftel CO2 ein. Autogas stößt zwar mehr CO2 aus als Erdgas, bietet aber eine längere Reichweite. Die Sicherheitsvorschriften für Gastanks sind so streng, dass

Explosionen laut ADAC verhindert werden. Durch verrostete Tanks kam es vereinzelt aber trotzdem dazu.



Befürworter und Gegner gleichauf

43 Prozent der Bürger sagten in einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov, sie fänden solche Verbote eher gut oder sogar sehr gut. Genauso viele meinten bei der Befragung im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur jedoch, Diesel-Fahrverbote wären in bestimmten Kommunen eher schlecht oder sehr schlecht.



Damit sind Befürworter und Gegner gleichauf - wobei der höchste Einzelanteil auf diejenigen entfällt, die Fahrverbote für Dieselwagen für "eher gut" halten (24 Prozent). Eine Mehrzahl der Befragten glaubt aber, dass die Autoindustrie nicht genug für die Umwelt tut.

Hintergrund: Diesel bei unseren Nachbarländern Wie wird die Luft in den Städten besser? Und wer zahlt dafür? Was auf Autofahrer zukommen könnte, ist unklar. In den Nachbarländern gibt es teilweise strenge Regelungen.

Frankreich Die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo sorgt mit einem Feldzug gegen hohe Luftverschmutzung für Aufsehen. Sie will alte Autos schrittweise aus der Hauptstadt verbannen, ab 2020 sollen Diesel-Fahrzeuge komplett tabu sein. Pflicht ist bereits eine Verschmutzungsplakette, Diesel-Autos mit Erstzulassung vor 2001 dürfen in Paris unter der Woche tagsüber nicht mehr fahren. Bei Benzinern trifft das Verbot alle Fahrzeuge mit Baujahr vor 1997. Für Lastwagen und Busse gelten noch strengere Regeln.



In anderen französischen Städten sind ebenfalls Beschränkungen möglich oder geplant. In Grenoble kann es bei hoher Verschmutzung zeitweise Fahrverbote für ältere Autos geben. Die französischen Behörden stehen bei dem Thema unter Zugzwang: Gerade hat das oberste Verwaltungsgericht den Staat verurteilt, mehr zu tun, um die europäischen Grenzwerte für Stickstoffdioxid und Feinstaub einzuhalten.





Niederlande In den Niederlanden haben bislang 13 Kommunen Umweltzonen eingerichtet. Dort gelten Fahrverbote überwiegend für alte Diesel-Lastwagen mit Erstzulassung vor 2001 beziehungsweise bis einschließlich der Abgasnorm Euro 3. In Utrecht und Rotterdam dürfen in der Umweltzone auch keine Diesel-Autos mit Erstzulassung vor 2001 fahren. In Amsterdam soll es Fahrverbote für Pkw erst ab 2018 geben. Umweltplaketten gibt es nicht. Die Nummernschilder niederländischer Autos geben das Erstzulassungsjahr an.





Belgien In Antwerpen gibt es eine Umweltzone. Seit diesem Jahr dürfen Fahrzeuge mit zu hohem Schadstoff-Ausstoß dort nicht mehr in die Innenstadt fahren. Ausnahmen sind nur mit vorübergehenden kostenpflichtigen Zulassungen möglich. Betroffen sind Dieselfahrzeuge der Abgasnorm Euro 3 und älter, sowie Benziner aus der Zeit vor Einführung der Euronorm. Umweltplaketten gibt es nicht, stattdessen werden die Autokennzeichen an den Grenzen der Umweltzone mit Kameras erfasst. Wagen mit ausländischen Nummernschildern müssen daher vorab bei der Stadt registriert werden. Bei Verstößen drohen Bußgelder.



Dänemark Mehrere Parteien in Dänemark haben bereits Fahrverbote für Diesel-Autos gefordert. Im nationalen Parlament gibt es dafür aber bisher keine Mehrheit. In Teilen der Hauptstadt Kopenhagen dürfen große Diesel-Lastwagen ohne Partikelfilter nicht fahren.



Schweden Auch in großen schwedischen Städten wie Stockholm und Göteborg gibt es Forderungen nach einem Diesel-Fahrverbot. Diskutiert wird, ob lokale Behörden Umweltzonen einrichten dürfen.



Österreich In Österreich werden Fahrverbote für Dieselfahrzeuge bisher nur leise angedacht. Konkrete Pläne gibt es nicht. In Graz lehnte die große Mehrheit der Bevölkerung bei einer Befragung die Einführung einer Umweltzone ab. Die steirische Landeshauptstadt hat die größte Feinstaubbelastung der Alpenrepublik. In Wien setzen sich bisher nur die Grünen für eine Verbannung besonders schadstoffreicher Fahrzeuge ein. Ihr sozialdemokratischer Koalitionspartner, die SPÖ, lehnt den Vorschlag ab.



Schweiz Auch in der Schweiz gibt es keine konkreten Diskussionen über das Verbot von Dieselautos oder die Einführung von Umweltzonen. Ein nationaler Vorstoß in diese Richtung wurde vor einigen Jahren von den Kantonen abgelehnt. Die Regierung fordert von Brüssel eine einheitliche Grundlinie im Umgang mit den Luftverschmutzern in Europa.



Nur verhaltenes Interesse an E-Mobilen

Die obersten deutschen Verwaltungsrichter in Leipzig prüfen frühere Urteile aus Stuttgart und Düsseldorf. Das Stuttgarter Gericht hatte Fahrverbote die "effektivste" Maßnahme genannt, um den städtischen Gesundheitsschutz zu verbessern. Das Düsseldorfer Gericht urteilte, Fahrverbote für Dieselfahrzeuge müssten "ernstlich geprüft" werden.



Unabhängig von der konkreten Aussicht auf Fahrverbote insbesondere für ältere Diesel, die zu viel giftige Stickoxide (NOx) ausstoßen, haben große Teile der Bevölkerung nur noch wenig Vertrauen in die Umwelt-Anstrengungen der Autobauer. 70 Prozent der Umfrageteilnehmer erklärten, sie seien nicht der Meinung, dass die Branche bisher genug unternommen habe, um möglichst abgasarme Fahrzeuge anzubieten. Nur 15 Prozent hielten die Maßnahmen bislang für ausreichend.



Von der deutlichen Mehrheit der Kritiker wiederum äußerten 87 Prozent ein eher geringes oder sehr geringes Vertrauen in die Autohersteller, wenn es darum geht, in den nächsten drei Jahren mit mehr abgasarmen Modellen nachzubessern. Ein eher großes Vertrauen gaben 9 Prozent an, ein sehr großes Vertrauen nur 1 Prozent der Umfrageteilnehmer.



Und ist ein Elektroauto eine Alternative für die Innenstadt - auch um die eigene Schadstoffbilanz zu verbessern? Die meisten Befragten (60 Prozent) sagten, sie hätten sich bisher noch nicht über den möglichen Kauf eines E-Fahrzeugs informiert. 34 Prozent bejahten diese Frage - wobei ein Fünftel (20 Prozent) das Internet nutzte, aber nur wenige (6 Prozent) sich ein entsprechendes Modell beim Händler ansahen.



Hintergrund: Instrumente gegen "dicke Luft" Schadstoffe in der Stadtluft können nur sinken, wenn viele Hebel für weniger und umweltfreundlicheren Verkehr in Bewegung gesetzt werden. "Wir wollen Fahrverbote vermeiden und die Luftreinhaltung verbessern", hat sich die nächste Bundesregierung vorgenommen. Nachfolgend ein Überblick zu Lösungsansätzen vom Fahrverbot bis zum Radwegeausbau.

Fahrverbote Kraftfahrzeuge mit hohem Ausstoß von Stickoxid dürften dann, je nach Ausgestaltung, zu bestimmten Zeiten auf bestimmten Strecken oder permanent im ganzen Stadtgebiet nicht fahren. Auch Baumaschinen könnten eingeschlossen werden.



Bestimmte Gruppen wie Lieferverkehr, Handwerker oder Rettungs- und Pflegedienste müssten davon ausgenommen werden.



Nach dem Konzept einer Blauen Plakette, wie es die grün-schwarze Landesregierung Baden-Württembergs favorisiert, dürften nur noch emissionsarme Diesel-Fahrzeuge, welche zumindest die seit 2014 geltende Abgasnorm Euro 6 einhalten, in Städten fahren. Ein Kriterium könnten auch die Kfz-Kennzeichen sein: An einem Tag haben nur die mit gerader, am anderen die mit ungerader Autonummer freie Fahrt.

Umstieg auf Elektroautos Besonders wirksam wäre es, wenn ganze Flotten - also der Fuhrpark des öffentlichen Dienstes einschließlich Nahverkehr, Taxiflotten, Liefer- oder Pflegedienste sowie Car-Sharing-Autos - nach und nach auf Elektroautos umgestellt würden. Voraussetzung ist neben der Finanzierbarkeit ein dichtes Netz von Ladestellen. Vom Bund gibt es Fördermittel aus dem Ende 2017 beschlossenen "Sofortprogramm für saubere Luft", das bisher eine Milliarde Euro für die Kommunen vorsieht und noch aufgestockt werden soll. Autokäufern soll die 2014 eingeführte Förderprämie für Elektroautos einen Kaufanreiz geben. Die Kaufprämie soll erhöht werden, damit sie auch für gewerbliche Kunden wie Taxibetriebe und Lieferdienste interessant wird. Länder und Kommunen sollen außerdem das Recht bekommen, dem gewerblichen Personentransport Emissionsgrenzwerte für seine Fahrzeuge vorzuschreiben.

Verkehrsmanagement Abgestimmte Ampel- und Temposteuerung für Grüne Wellen könnten den Stop-and-Go-Verkehr eindämmen. Parkplatzsuchverkehr könnte durch Parkraummanagement mit Bewohnerparkzonen und Gebührenpflicht und mit Software zum Orten freier Plätze verringert werden. Mehr Menschen könnten durch den Ausbau von Radwegen und sichere Abstellmöglichkeiten aufs Zweirad gelockt werden. Bestimmte Strecken könnten für Fahrzeuge mit mehreren Insassen reserviert werden, um Fahrgemeinschaften zu fördern. Auch könnten unterschiedliche Anfangszeiten von Schulen, Universitäten, Behörden und Firmen den Berufsverkehr entzerren.

Öffentliche Vekehrsmittel Bus- und Bahnverbindungen sollen verbessert oder ausgebaut werden, zum Beispiel um Expressbuslinien. Es könnten auch mehr Park-und-Ride-Plätze zum Kombinieren von Auto- und Bahnfahren geschaffen werden. Die Bundesregierung hat einen Pilotversuch angekündigt, in fünf Städten den öffentlichen Nahverkehr kostenlos anzubieten.

PKW-Nachrüstung Die Autoindustrie hat sich auf dem ersten Diesel-Gipfel im vergangenen Jahr bereit erklärt, ältere Diesel-Autos auf eigene Kosten per Software-Update sauberer zu machen. Umstritten ist seither, ob auch ein technisch aufwendigerer und kostspieligerer Umbau der Motoren kommen soll. Die Hersteller halten den Aufwand für zu groß und argumentieren, das Problem erledige sich in einigen Jahren von selbst, wenn alte Diesel aus dem Verkehr verschwinden. Die nächste Bundesregierung will im Laufe des Jahres entscheiden, ob eine Hardware-Nachrüstung älterer Pkw verpflichtend wird.

Diesel-Abwrackprämie Alle großen Autobauer bieten seit dem vergangenen Jahr den Besitzern älterer Diesel-Pkw Rabatt für Neuwagen an.