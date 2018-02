Syrian Civil Defense/dpa Bild: Syrian Civil Defense/dpa

- Vereinzelte Gefechte trotz Feuerpause

Nach dem Beginn einer fünfstündigen Feuerpause ist in dem umkämpften syrischen Rebellengebiet Ost-Ghuta zunächst Ruhe eingekehrt. In allen Teilen der belagerten Region schwiegen am Dienstagmorgen die Waffen, wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte erklärte. Die Feuerpause soll bereits um 13 Uhr unserer Zeit wieder enden und dann morgen wieder für fünf Stunden gelten. Unsere Korrespondentin Anna Osius im Studio Kairo beobachtet die Entwicklung.



Die Feuerpause soll Hilfslieferungen für die notleidenden Menschen in der belagerten Region ermöglichen. Außerdem sollen Korridore geöffnet werden, durch die Zivilisten das Gebiet verlassen können. In Ost-Ghuta sind rund 400.000 Menschen fast vollständig von der Außenwelt abgeschnitten. Die humanitäre Lage ist dramatisch.



Die Waffenruhe geht auf eine Anordnung des russischen Präsidenten Wladimir Putin zurück, wie das Verteidigungsministerium in Moskau erklärt hatte. Die Feuerpause soll auch in den nächsten Tagen zwischen 9.00 und 14.00 Uhr (Ortszeit - 8.00 bis 13.00 Uhr MEZ) gelten. Russland ist einer der wichtigsten Verbündeten der syrischen Regierung und beteiligt sich mit der Luftwaffe am Bürgerkrieg.

Deutliche Kritik an kurzer Feuerpause