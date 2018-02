Klaus Dieter Freiberg Bild: Klaus Dieter Freiberg

Di 27.02.2018 | 07:25 | Interviews

- 24 Stunden in der Potsdamer Straße

Berlin hat seine charakteristischen Orte - zum Beispiel die Potsdamer Straße in Tiergarten und Schönberg. Eine berüchtigte Meile des alten Berliner Westens ist sie. Aber sie ist mittlerweile ein Boulevard heftiger neuer Kontraste geworden. Von schick bis schäbig, von neuem Wohlstand bis zur Schattenseite des Stadtlebens ist hier alles zu finden. Wir müssen reden - diese Woche über das raue Berlin. Und deshalb werden wir die Potsdamer Straße von heute Mittag an eingehend kennenlernen. Dabei helfen die Inforadio-Reporter Annette Miersch und Oliver Soos. Sie berichten, was sie uns ab heute zeigen wollen - unter anderem berichtet Oliver aus einer Table Dance Bar.



Im Mittelpunkt unserer Berichte stehen Gespräche - mit Anwohnern, mit Gewerbetreibenden, aber auch mit Politikern: Wo geht die Reise hin, in diesem Kiez? Und wir wollen auch die krassen Gegensätze beleuchten - die Luxus-Modeboutique neben dem 99-Cent-Laden, die Kunstgalerie neben der Dönerbude. "Das gibt es eigentlich in kaum einer anderen Straße in Berlin so extrem wie hier."