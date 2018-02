- CDU-Parteitag: Durchmarsch für Merkel?

Für Bundeskanzlerin und Parteichefin Angela Merkel stand viel auf dem Spiel bei diesem CDU-Parteitag: Sie musste "ihren" GroKo-Vertrag mit der SPD bei der Basis durchbringen, und sie musste um möglichst viel Zustimmung zu "ihrer" Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer werben. Beides ist ihr durchaus überzeugend gelungen, woran allerdings auch "AKK" mit einer fulminanten Rede ihren Anteil hatte. Vor ihrer Wahl zur neuen "Generalin" sprach Dietmar Ringel mit Martin Mair, Korrespondent im ARD-Hauptstadtstudio, wie deutlich das Grummeln an der Basis noch zu vernehmen ist.



Mit einem Rekordergebnis ist die bisherige saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer zur neuen CDU-Generalsekretärin gewählt worden. Die 55-Jährige bekam am Montag auf dem CDU-Parteitag in Berlin 785 von 794 gültigen Stimmen. Das ist nach CDU-Zählweise ein Ergebnis von rund 98,9 Prozent. Die CDU wertet anders als andere Parteien die Enthaltungen bei der Abstimmung als ungültig.



Kramp-Karrenbauer bekam damit das beste Ergebnis, seitdem es bei der CDU den Posten eines Generalsekretärs gibt. Das ist seit 1967 der Fall. Das zuvor beste Ergebnis als CDU-Generalsekretär auf einem Parteitag hatte Volker Kauder im Jahr 2005 mit 97,8 Prozent erhalten.



Kramp-Karrenbauer hatte zuvor in einer umjubelten Rede eine breite inhaltliche Erneuerung der Partei angekündigt. Sie wolle die CDU als Volkspartei wieder stärker machen. Es stehe auf dem Spiel, wie die Partei in einer unruhigen Zeit den Erwartungen der Menschen gerecht werde, sagte die 55-Jährige. Sie wolle alle Flügel der Partei in eine programmatische Debatte integrieren.