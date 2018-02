- Evers (CDU): "Die 770 Millionen sind ein billiger Zaubertrick"

Jetzt liegen die Zahlen auf den Tisch: Rund 770 Millionen Euro zusätzlich soll die Verschiebung der BER-Eröffnung von 2018 auf 2020 kosten. Diese Zahlen aus dem entsprechenden Businessplan hat der rbb exklusiv recherchiert. "Die 770 Millionen sind ein billiger Zaubertrick", kritisiert der Berliner CDU-Generalsekretär Stefan Evers. BER-Chef Lütke-Daldrup wolle die schon für die Erweiterungsbauten bewilligten 1,1 Milliarden Euro für die Fertigstellung aufwenden, meint er. Was nun aus den Erweiterungsmaßnahmen werde, bleibe unklar. Grundsätzlich lehne die Berliner CDU weitere Steuergelder für den BER ab, betont Evers.



Berlin sollte sich an der Finanzierung der zusätzlich erforderlichen 770 Millionen Euro nicht beteiligen, so Evers. Stattdessen sollte eine Teilprivatisierung der Flughafengesellschaft geprüft werden: "Gäbe es auf Gesellschafterseite die Bereitschaft, darüber nachzudenken, einen weiteren Eigner in die Flughafengesellschaft zu holen, Teile zu privatisieren, darüber neue Köpfe, neuen Sachverstand und frisches Kapital in die Flughafengesellschaft zu holen, dann kämen wir auch voran. Aber es ist im Moment vor allem Berlin, woran es zu scheitern droht."



Evers forderte den Senat auf, im Zuge der anstehenden Verhandlungen mit den anderen Gesellschaftern noch einmal für die Offenhaltung des Flughafens Tegel zu werben. Brandenburg und der Bund sind entschiedene Gegner einer Offenhaltung von Tegel, wie sie in einem Berliner Volksentscheid gefordert wird.