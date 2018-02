Fr 23.02.2018 | 09:25 | Interviews

- Ost-Ghuta: Die Hölle auf Erden

Die Lage für Zivilisten im syrischen Ost-Ghuta ist dramatisch. Etwa 400.000 Menschen sind dort eingekesselt. Die syrische Luftwaffe bombardiert gemeinsam mit Russland unvermindert die Rebellenhochburg Ost-Ghuta in der Nähe von Damaskus. Elias Perabo, Geschäftsführer von "Adopt a Revolution", erzählt Dramatisches: "In Ost-Ghuta gehen um 7 Uhr die Sirenen los, dann müssen 200 Leute auf 100 qm in Kellern ausharren, es herrscht eine wahnsinnige Angst, verschüttet zu werden. Täglich sterben über 100 Menschen, inzwischen wird auch der Hunger immer größer. Das Bombardement muss dringend aufhören", fordert er.

Eine Sondersitzung des UN-Sicherheitsrats zum Syrien-Konflikt ist am Donnerstag in New Yorkohne Einigung über eine Waffenruhe zu Ende gegangen. Diplomaten zufolge könnte es nach weiteren Beratungen aber möglicherweise am Freitag zu einer Abstimmung kommen.



Schweden und Kuwait hatten im Vorfeld des Treffens einen Resolutionsentwurf in Umlauf gebracht, der eine 30 Tage lange Feuerpause sowie Zugang für humanitäre Helfer vorsieht. Die USA hatten ihre Zustimmung signalisiert. Doch Russland machte während der Sitzung deutlich, es werde dem Entwurf in dieser Form nicht zustimmen. Stattdessen brachte es einige Änderungsvorschläge in Umlauf, deren Inhalt zunächst nicht im Detail bekannt war. Als ständiges Mitglied des Sicherheitsrats kann Russland mit einem Veto jede Resolution zu Fall bringen.



Bei Bombardierungen der belagerten Region nahe der syrischen Hauptstadt Damaskus starben auch am Donnerstag mindestens 36 Zivilisten, mehr als 200 wurden verletzt, wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte meldete.



Politik spricht von "Hölle auf Erden"