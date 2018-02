- Urteil: DFL muss bei Risikospielen zahlen

Die Deutsche Fußball Liga DFL muss sich grundsätzlich an den Kosten für Polizeieinsätze bei sogenannten Hochrisiko-Spielen der Bundesliga beteiligen. Das hat das Oberverwaltungsgericht Bremen entschieden. Die Gewerkschaft der Polizei steht dem Urteil skeptisch gegenüber. Der stellvertretende GdP-Bundesvorsitzende Arnold Plickert sagte im Inforadio, die Vereine seien nicht für die Gewalt einiger Weniger verantwortlich.

In seinem Urteil hatte das Oberverwaltungsgericht Bremen die Gebührenbescheide des Bundeslandes Bremen an die DFL am Mittwoch grundsätzlich für rechtens erklärt und damit ein vorinstanzliches Urteil aufgehoben.

Die DFL kündigte am Mittwoch an, vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig in Revision gehen zu wollen. Das Gericht hatte seine Entscheidung zuvor damit begründet, dass Fußballspiele auch wegen der Sicherung durch die Polizei wirtschaftlich erfolgreich seien.