- Akuter Personalmangel in Berlins Jugendämtern

Ausgerechnet im Sozialen Dienst der Berliner Jugendämter herrscht akuter Personalmangel. Nach rbb|24-Recherchen sind derzeit von 886 Stellen 133 unbesetzt. Zu spüren bekommen das besonders alljene, die auf Unterstützung von Sozialarbeitern der Behörde angewiesen sind. Babett Schott ist Geschäftsführerin des Vereins Tannenhof Berlin-Brandenburg und hat im vergangenen Jahr einen Brandbrief mitunterzeichnet. Im Inforadio schilderte sie die Misere und wie sich der Notstand auf ihre Arbeit auswirkt.

Wenig Personal bedeute für die Familien eine schlechtere Erreichbarkeit, sagte Schott im Inforadio. "Für uns als Träger heißt das: es gibt jetzt Schließwochen. In Krisenfällen ist nicht sofort immer jemand am Telefon. Das ist manchmal schwierig für uns zu handhaben und führt bei den Familien zu Ärger."

Im Regionalen Sozialen Dienst der Berliner Jugendämter in den Bezirken sind 15 Prozent der Stellen unbesetzt. Das zeigen aktuelle Zahlen der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie, die dem rbb vorliegen. Demnach sind 133 von rund 886 finanzierten Stellen vakant. Die Zahlen wurden zum Stichtag 1.1.2018 erhoben.



In keinem Berliner Bezirk sind derzeit alle vom Land finanzierten Planstellen besetzt. Vor allem der Personalmangel hat im vergangenen Jahr dazu geführt, dass viele Jugendämter in ihrem Regionalen Sozialen Dienst Schließzeiten einrichten mussten.



In Tempelhof-Schöneberg ist die Situation etwa besonders gravierend: 2017 mussten die Sprechstunden des Sozialen Dienstes aller drei Regionen jeweils eine Woche pro Monat ausfallen. Diese Schließzeit gilt auch im ersten Quartal 2018 weiter. Bezirksstadtrat Schworck sieht den anhaltenden Personalmangel und im vergangenen Jahr auch die Einführung einer neuen Software als Grund an. Eine Lösung des Problems sei nicht in Sicht, bei den letzten Bewerbungsverfahren hätten sich stets weniger Kandidaten beworben, als Stellen ausgeschrieben waren.