Syrian Civil Defense White Helme Bild: Syrian Civil Defense White Helme

Di 20.02.2018 | 12:05 | Interviews

- Syrien: Schmelztiegel internationaler Konflikte

Wenn man von "dem" Krieg in Syrien spricht, ist das eigentlich falsch. Es sind viele Kriege mit vielen Beteiligten: Regierungstruppen, extremistische Rebellen, moderate Rebellen, die russische Luftwaffe mischt auch kräftig mit, und das alles nach dem Motto "Jeder gegen Jeden". Und jetzt hat sich auch noch die Türkei militärisch eingeschaltet und will mit aller Macht eine Kurdenregion an der syrischen Grenze verhindern. Unsere Nahost-Korrespondentin Anna Osius analysierte die Chance auf Frieden als aussichtslos, solange dort verschiedene Länder für ihre strategischen Interessen kämpfen.



Die türkische Offensive gegen die Kurden in Afrin geht schon einige Wochen. Am Montag hat der syrische Machthaber Assad angekündigt, die Kurden im Kampf gegen die Türkei unterstützen zu wollen, indem er Truppen dorthin verlegt. "Das hieße, wir hätten eine völlig paradoxe Situation: Auf der einen Seite das NATO-Mitglied Türkei, und auf der anderen Seite die Kurden, die im Kampf gegen den IS von den USA unterstützt wurden - und Seite an Seite mit ihnen den eigentlichen Russland-Verbündeten (und damit USA-Gegner) Assad, der dann gegen die Türkei kämpfen würde. Also eine völlig absurde Situation."