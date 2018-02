Di 20.02.2018 | 10:05 | Interviews

- "Von allem zu wenig" - Ausrüstungsmängel bei der Bundeswehr

Panzer, Zelte, Schutzwesten - laut Zeitungsberichten fehlt es der Bundeswehr an Ausrüstung. Das Bundesverteidigungsministerikum wiegelt ab: Die Einsatzbereitschaft der Truppe in der Nato sei nicht gefährdet. Der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Bundestags, Wolfgang Hellmich (SPD), fordert nun, die Probleme so schnell wie möglich zu beheben. Im Inforadio-Interview schließt er nicht aus, dass dazu auch nochmal mehr Geld in die Truppe investiert wird. Er sei dafür, sehr pragmatisch vorzugehen. Sobald man wisse, was die Bundeswehr benötige und was es koste, müsse man darüber sprechen.



Neue Berichte über Ausrüstungsmängel bei der Bundeswehr überschatten die Vorstellung des Jahresberichts des Wehrbeauftragten am Dienstag. Der SPD-Politiker Hans-Peter Bartels will seinen jährlichen Bericht an diesem Dienstag der Öffentlichkeit präsentieren. Es wird eine sehr kritische Bilanz erwartet. Mängel bei Personal und Material beschäftigen die Truppe seit Jahren.



Wehrbeaufragter ist "Anwalt der Soldaten"

Einmal im Jahr legt der Wehrbeauftragte des Bundestags bestehende Defizite in der Truppe offen. Er gilt als "Anwalt der Soldaten", jährlich erreichen ihn Tausende Anliegen und Beschwerden von Soldaten. Am Montag war bekannt geworden, dass der Truppe für Nato-Verpflichtungen im Jahr 2019 nicht nur Panzer, sondern auch Schutzwesten, Winterbekleidung und Zelte fehlen. Aus Sicht des Verteidigungsministeriums ist die Einsatzbereitschaft der Truppe nicht gefährdet.



Bartels hält die Mängellisten für symptomatisch für den Zustand der Truppe. "Diese Art von Mangelverwaltung ist mittlerweile normal", sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. "Das ist ein Zeichen für die allgemeine Materialschwäche." Fehle die Ausrüstung in einem Verband, werde sie woanders weggenommen. "Wir haben bekanntermaßen vom Panzer bis zum Zelt von allem zu wenig."



Die Kritik kommt regelmäßig