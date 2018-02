Mo 19.02.2018 | 15:25 | Interviews

- Bezirk sieht Hausverwaltungen gefordert

Zum mittlerweile vierten Mal in einer Woche hat es am Sonntagabend in demselben Lichtenberger Hochhaus gebrannt; diesmal stand Gerümpel auf einem Flur im 10. Stock in Flammen. Ein Verdächtiger wurde am Montagmittag gefasst; er soll in dem Haus wohnen. Die stellvertretende Bezirksbürgermeisterin Monteiro rief Hausverwaltungen auf, konsequent gegen Gerümpel in Hausfluren vorzugehen. Im Inforadio sagte die SPD-Politikerin, derartige Regelverletzungen dürften nicht geduldet werden.