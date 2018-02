- Kramp-Karrenbauer soll neue CDU-Generalsekretärin werden

Unbelastet durch ein Regierungsamt wird Kramp-Karrenbauer mit dem Posten der Parteimanagerin leichter ein eigenständiges Profil entwickeln können, als wenn sie in die Kabinettsdisziplin eingebunden ist. Schließlich war auch Angela Merkel einst Generalsekretärin - bevor sie Parteichefin und schließlich Kanzlerin wurde.



Schon in der Flüchtlingskrise stand Kramp-Karrenbauer an der Seite der Kanzlerin - ihre jetzige Nominierung kann auch als Signal gewertet werden, dass Merkel den Forderungen nach einem Rechtsruck in der CDU zumindest nicht uneingeschränkt folgen will. Denn etwa auch in der Sozialpolitik wird Kramp-Karrenbauer innerhalb der Partei eher links verortet - auch wenn die überzeugte Katholikin in manch gesellschaftspolitischer Debatte eher wertkonervative Positionen vertritt.



Für Kramp-Karrenbauer wird es vor allem darum gehen, der seit der Bundestagswahl verunsicherten CDU wieder Selbstbewusstsein zu verschaffen. Gelingt der neuen Generalsekretärin der Neuanfang, wird sie sich damit durchaus für höhere Weihen empfehlen.

