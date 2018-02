Sa 17.02.2018 | 07:24 | Interviews

- Yücel-Freilassung: "Es gab keinerlei Zugeständnisse"

Kein Deal, also keine Rüstungszugeständnisse an die Türkei soll es für die Freilassung von Deniz Yücel gegeben haben, versicherte schon kurz nach Bekanntwerden der frohen Kunde ein Sprecher des Auswärtigen Amtes. Und auch Außenamts-Staatsminister Michael Roth (SPD) betont im Inforadio: "Es gab keinerlei Deals, die Türkei kann hier nichts von uns erwarten. Vielmehr haben sich die intensiven Gespräche auch mit Präsident Erdogan ausgezahlt." Niemand sei dabei "leisetreterisch" unterwegs gewesen, "wir haben unsere Kritik deutlich geäußert", betont Roth.

Nach einem Jahr in türkischer Haft ist der "Welt"-Korrespondent Deniz Yücel nach Deutschland zurückgekehrt. Wenige Stunden nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis landete er am Freitagabend in Berlin, wie die "Welt" meldete. Die Bundesregierung reagierte mit großer Erleichterung auf die Freilassung des 44-Jährigen, dessen Haft zu einer diplomatischen Eiszeit zwischen Berlin und Ankara geführt hatte. Yücel bedankte sich in einer Videobotschaft bei seinen Unterstützern.



Yücel dankt per Videobotschaft

Yücel hatte sich am 14. Februar 2017 freiwillig der Polizei in Istanbul zur Befragung gestellt und war daraufhin in U-Haft genommen worden. Ein Jahr lang bewegte sich nichts in dem Verfahren, am Freitag ging es dann aber ganz schnell. Die Staatsanwaltschaft reichte ihre Anklageschrift ein, in der sie zwischen vier und 18 Jahren Haft wegen "Volksverhetzung" und "Terrorpropaganda" forderte. Das Gericht ordnete aber für die Dauer des Prozesses Yücels Freilassung an.



Der Journalist bestieg noch am Abend in Istanbul eine Chartermaschine, die Stunden später auf dem Flughafen Berlin-Tegel landete. Die wartenden Reporter bekamen Yücel aber nicht zu Gesicht.



"Ich danke allen, die in dieser ganzen Zeit (...) an meiner Seite standen", sagte der deutsch-türkische Journalist einer im Internet veröffentlichten Videobotschaft. Er wisse bis heute nicht, warum er vor einem Jahr verhaftet und "als Geisel genommen" worden sei, sagte Yücel. "Und ich weiß auch nicht, warum ich heute freigelassen wurde." Weder Festnahme noch Freilassung hätten aber etwas mit "Recht und Gesetz" zu tun. "Natürlich freue ich mich", sagte Yücel über seine Freilassung. Wegen anderer in der Türkei inhaftierter Journalisten bleibe aber "ein bitterer Nachgeschmack."

Roth und Gabriel betonen: "Es gab keinerlei Deal"

Das Auswärtige Amt will sich derweil mit gleicher Kraft für andere zu Unrecht Inhaftierte in der Türkei einsetzen. Man müsse jetzt weiter mit der türkischen Seite im Gespräch bleiben, sagte der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Michael Roth (SPD), am Samstag im Inforadio. Es seien noch fünf deutsche Staatsbürger mutmaßlich aus politischen Gründen in der Türkei in Haft; es gebe eine große Zahl von Journalisten, Künstlern, Wissenschaftlern, die vermutlich unschuldig in den türkischen Gefängnissen säßen. Roth: "Es ist unsere oberste Pflicht im Auswärtigen Amt dafür zu sorgen, dass wir unseren Bürgerinnen und Bürgern helfen, und dass wir auch der Rechtsstaatlichkeit und den Menschenrechten zum Durchbruch verhelfen.



Roth bekräftigte, es habe im Fall Yücel "keinerlei Deals und erst recht keine schmutzigen Deals gegeben". Die Türkei könne von Deutschland "nichts erwarten - außer, dass wir im Gespräch bleiben". Sensible Rüstungsfragen würden erst von der neuen Bundesregierung geklärt, betonte der geschäftsführende Staatsminister im Auswärtigen Amt.



Auch Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) betonte in den ARD-"Tagesthemen", die Türkei habe keine Gegenleistung für Yücels Freilassung erhalten. "Es gibt keinen Deal, weder einen schmutzigen noch einen sauberen." Ankara habe "nichts verlangt und hätte auch nichts bekommen können", sagte der Außenminister weiter.