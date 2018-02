Bild: imago/Christian Ditsch

Freitag, 16. Februar 2018 - Türkei lässt Deniz Yücel frei

Das bange Warten hat endlich ein Ende: Nach mehr als 365 Tagen in Haft kommt der deutsch-türkische Journalist Deniz Yücel frei. Entsprechende Medienberichte bestätigte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes am Freitag in Berlin. Es habe aber keine "schmutzigen Deals" gegeben. Die Unterstützung sei konsularischer Natur.



Zunächst hatte Yücels Arbeitgeber, die Zeitung "Welt", am Freitag auf ihrer Website die Botschaft verkündet. Sein Anwalt Veysel Ok teilte auf Twitter mit: "Und endlich gibt es für meinen Mandanten Deniz Yücel einen Entlassungsbefehl." Die Bundesregierung bestätigte die Freilassung. "Jetzt müssen wir natürlich abwarten, was in den nächsten Minuten, Stunden passiert", sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes. Der Sprecher unterstrich, Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) habe sich in den vergangenen "Tagen und Stunden" intensiv um eine Lösung in dem Fall bemüht. Es habe keine "Deals" gegeben, bekräftigte er auf Nachfragen, ob es gegebenenfalls Absprachen im Bereich von Rüstungsexporten gegeben habe.

Yildirim hatte Hoffnung keimen lassen