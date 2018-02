- Ministerpräsident Yildirim trifft Kanzlerin Merkel

Der türkische Ministerpräsident Yildirim besucht am Donnerstag Berlin und trifft sich auch mit Bundeskanzlerin Merkel. Ein Thema dürfte die Inhaftierung des deutschen Journalisten Deniz Yücel sein. Der außenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Annen, forderte Merkel im Inforadio auf, auch die deutschen Bedenken gegen den türkischen Militäreinsatz in Nord-Syrien anzusprechen, insbesondere die Waffenlieferungen. Deutschland könne jedoch "kein Interesse daran haben, dass sich die Türkei an Russland oder China anlehnt".

Der SPD-Politiker Annen hat sich dagegen ausgesprochen, zum jetzigen Zeitpunkt Waffen in die Türkei zu liefern. Im Inforadio nannte der außenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion als Grund den türkischen Militäreinsatz gegen Kurden in Syrien.



Bundeskanzlerin Merkel müsse heute bei ihrem Treffen mit Ministerpräsident Yildirim die deutschen Bedenken gegen diesen Einsatz deutlich aussprechen. Zum Fall des inhaftietren Journalisten Yücel sagte Annen, er müsse so schnell wie möglich freikommen - ebenso wie alle anderen zu Unrecht Inhaftierten.



Trotz positiver Signale von Regierungschef Yildirim müsse man aber skeptisch bleiben. Im Verhältnis mit der Türkei habe man in jüngster Zeit sehr viele Enttäuschungen erlebt.

Yildirim hatte am Mittwochabend in einem ARD-Interview gesagt, er hoffe, dass Yücel in kurzer Zeit freigelassen werde.