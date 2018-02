- Berlinale-Start: Das erwartet Sie im Inforadio

Im Berlinale-Palast am Potsdamer Platz beginnt am Donnerstagabend die 68. Berlinale begonnen. Elf Tage lang werden rund 400 Filme aus aller Welt gezeigt, Stars wie Bill Murray, Isabelle Huppert und Willem Dafoe sind angekündigt. Wir schicken unsere Kritiker in sämtliche Wettbewerbsfilme, Reiner Veit hat besondere Tipps für Sie und Alexander Soyez trifft die großen Stars zum Interview.