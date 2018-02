- Kelch: "Es gibt noch sehr viel zu tun"

Am 15. Februar wird in Cottbus traditionell der Bombardierung der Stadt durch die Alliierten an jenem Tag des Jahres 1945 gedacht. In diesem Jahr soll aber auch ein Zeichen für Weltoffenheit und gegen Gewalt gesetzt werden – ein Zeichen, das angesichts der aufgeheizten Stimmung zwischen Einheimischen und Geflüchteten in den vergangenen Wochen bitter nötig erscheint. rbb-Reporterin Carolin Haentjes berichtet über die Stimmung in Cottbus und darüber, warum viele Menschen in Cottbus lieber einen weiten Bogen um Mikrofone machen.