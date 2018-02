dpa Bild: dpa

Mi 14.02.2018

- "Kein Zweifel: Die SPD ist auf einem Tiefpunkt"

Die SPD hat alle Hände voll zu tun, die Führung neu zu sortieren. Olaf Scholz ist jetzt erst mal kommissarischer Parteichef, bei einem Parteitag am 22. April soll Andrea Nahles das Amt dann dauerhaft übernehmen. Zerreißt die Sozialdemokratie durch die aktuelle Krise gerade oder ist das alles die Chance für einen Neuanfang? Das fragen wir Wolfgang Merkel, Professor für Politikwissenschaft - er forscht unter anderem am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Und er ist parteiloses Mitglied in der SPD-Grundwertekommission.



Für Merkel ist klar, dass die SPD auf einem Tiefpunkt angekommen ist: "Man möchte fast sagen: Der ist so tief, dass die Partei nicht tiefer fallen wird." Zumindest habe die Partei nun erste Entscheidungen getroffen, sodass zumindest wieder die Hoffnung auf einen Aufschwung gebe. Der Politikwissenschaftler glaubt nicht, dass die SPD so sehr schrumpfen wird, dass sie nahezu in der Bedeutungslosigkeit verschwindet, wie es etwa den Sozialdemokraten in Frankreich oder den Niederlanden passiert ist. Das hat aus seiner Sicht vor allem zwei Gründe. Einerseits verfüge die SPD über eine starke Organisation, wie man sie sonst nur aus Skandinavien kenne, so Merkel. "Und auf der anderen Seite ist sie doch auch stark in den Staat hineingewoben, da sie Regierungsverantwortung trägt: auf kommunaler Ebene, auf der Ebene der Bundesländer und bisher und vermutlich auch in den kommenden vier Jahren auf Bundesebene."



Mehrere Gründe für die SPD-Krise

Warum die SPD so tief in der Krise steckt - dafür sind laut Professor Merkel mindestens drei Konflikte verantwortlich, die sich teilweise auch überschneiden. "Das erste ist das Misstrauen in der engsten Parteiführung – die Causa Gabriel ist bisher nicht gelöst, das wird noch Aufwallungen nach sich ziehen." Zweitens gebe es auch ein Misstrauen zwischen der Parteispitze und der Mitgliederbasis. "Da muss die Parteiführung viel tun, dass die Mitglieder wieder mitgenommen werden – und ein Erstes wird ja getan, indem über die GroKo entschieden wird", so der Politikwissenschaftler. Und beim dritten Konflikt gehe es um die Große Koalition selbst. "Der wird nicht zu Ende sein, wenn eine Abstimmung pro oder contra GroKo abgelaufen ist. Der wird hineingetragen in die Große Koalition und wird diese begleiten."



"Nahles hat das Zeug zur Parteichefin"