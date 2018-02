- Vermieter-Verband kritisiert Groko-Pläne als "Augenwischerei"

Die Pläne der Groko für die Sicherung bezahlbarer Mieten werden von allen Seiten kritisiert. Während sie dem Mieterverein nicht weit genug gehen, bezeichnet sie Vermieter-Vertreter Kai Warnecke als "Augenwischerei": Dass nach den Plänen nur noch acht Prozent der Modernisierungskosten (statt bislang elf) auf die Miete umgelegt werden können, würde nur dafür sorgen, dass sinnvolle Modernisierungen nicht mehr wirtschaftlich seien, Spekulanten würden sich dadurch jedoch nicht abschrecken lassen.



Stark steigende Mieten, knapper Wohnraum in attraktiven Städten - das ist eine große Herausforderung für die Politik. Im Koalitionsvertrag von Union und SPD stehen einige Gegenmaßnahmen drin. Beispielsweise dürfen Eigentümer bei Modernisierungen künftig nur noch acht statt bislang elf Prozent der Kosten auf die Miete umlegen.

Kai Wernecke ist der Präsident des Eigentümerverbands "Haus & Grund", vertritt also die privaten Eigentümer. Er sieht diese Maßnahen sehr kritisch: "Die Modernisierungsmaßnahmen, die man machen sollte, also energetische, klimaschützende Maßnahmen, werden durch die Absenkung unwirtschaftlich. Auf der anderen Seite, ist das, was die Politik vermutlich erreichen möchte, nämlich ein Herausmodernisieren von Mietern zu verhindern, durch diese Maßnahme gar nicht eingedämmt. Wir werden also erleben, dass das, was man möchte, nämlich einen vernünftigen Gebäudebestand für die Zukunft zu gestalten, nicht mehr haben wird und gleichzeitig werden diese Spekulanten, die nicht auf den Wohnraum achten, sondern nur auf das eigene Portemonnaie sich davon nicht abhalten lassen."