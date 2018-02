- Kommt Deniz Yücel bald frei?

Der Türkei-Korrespondent der WELT, Deniz Yücel, begibt sich in das Polizeipräsidium in Istanbul, um sich Fragen der Ermittler zu stellen. Yücel besitzt sowohl die türkische als auch die deutsche Staatsangehörigkeit. Er kommt in Polizeigewahrsam. Zunächst bleiben die Gründe vage. Der 43-Jährige hatte wie zahlreiche andere Journalisten internationaler Medien über eine Hackerattacke auf das E-Mail-Konto des türkischen Energieministers berichtet.