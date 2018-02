imago stock&people Bild: imago stock&people

Mi 14.02.2018 | 09:05 | Interviews

- Mieterverein: "GroKo-Pläne zum Wohnungsmarkt sind nur Kosmetik"

Die bislang weitgehend wirkungslose Mietpreisbremse soll verschärft werden – das haben sich Union und SPD in ihrem Koalitionsvertrag vorgenommen. Dazu gehört unter anderem, dass die Vermieter bei Neuvermietungen offenlegen müssen, wieviel die bisherigen Mieter gezahlt haben. Dem Berliner Mieterverein reichen die Pläne der GroKo nicht aus. Geschäftsführer Wild sagt im Inforadio: "Das, was da geplant ist, packt die Probleme am Wohnungsmarkt nicht wirklich an."

Was im Koalitionsvertrag zum Wohnungsmarkt steht, sind nur einige kleine Veränderungen, "ein bisschen Kosmetik". Er sagt: "Die Mieter werden bei diesen angespannten Wohnungsmärkten weiter die große Last tragen, Mietsteigerungen erdulden müssen, die eigentlich nicht mit Leistungen verbunden sind." Auch preisgünstigen Neubau werde es mit dem Programm von Union und SPD nicht geben. Denn das Problem seien hohe Grundstückspreise - und dass die Wirtschaft Wild zufolge gar kein Interesse an einem ausgeglichenen Markt hat. "Bei einem angespannten Markt können die Mieten ja viel stärker angehoben werden." Deswegen fordert der Geschäftsführer vom Berliner Mieterverein, dass der Staat eingreift. "Denn nur er kann dafür sorgen, dass auch preisgünstige Wohnungen entstehen. Aber ohne die Beendigung der Bodenspekulationen wird es sehr, sehr schwer, dieses gewünschte Angebot an preisgünstigem Wohnraum überhaupt zu schaffen."



"Für wirksame Mietpreisbremse braucht es eine Bußgeldandrohung"

Die Mietpreisbremse greift laut Wild nicht, weil es zu viele Ausnahmen gibt - sie müssen aus seiner Sicht abgeschafft werden. "Wenn ein Vermieter schon vor geraumer Zeit einen sehr hohen Mietzins verlangt hat und jetzt einen neuen Mietvertrag mit einem Mieter abschließt, darf er weiter die hohe Miete nehmen. Das finden wir nicht sachgerecht." Außerdem sei es unbedingt nötig, den Vemietern Bußgelder anzudrohen, wenn sie sich nicht an die Mietpreisbremse halten. "Denn wir merken: Am Wohnungsmarkt wird einfach das genommen, was gewünscht wird. Und da muss der Vermieter sozusagen auch die Sorge haben, dass wenn er die Mietpreisbremse überschreitet, er mit einem Bußgeld belegt wird."

Zu hohe Mieten nach Modernisierung