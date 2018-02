Bild: imago/photothek

Maßnahmen gegen den Notstand - Was tut die Groko für die Pflege?

Dass der Pflegenotstand bekämpft werden muss, ist weder neu, noch überraschend. Die Große Koalition hat sich deswegen auf einige Maßnahmen geeinigt, die endlich dieses seit Jahren schwelende Problem lösen sollen. Aber sind diese dazu ausreichend? Diese Frage versuchen wir, mit Interviews und Reportagen zum Thema zu beantworten.



Union und SPD haben bei den Koalitionsgesprächen vereinbart: Gegen den Mangel an Pflegekräften sollen Arbeitsbedingungen und Bezahlung in Altenheimen und Kliniken "sofort und spürbar" verbessert werden. Zusätzliche Stellen sollen gefördert werden - in einem ersten Schritt sollen 8000 neue Fachkraftstellen geschaffen werden. Zudem sind vereinfachte Möglichkeiten für vorübergehende Aus- und Erholungszeiten für Angehörige geplant. Pflege-Tarifverträge sollen leichter allgemeinverbindlich erklärt werden können.

Mehr Geld für Pfleger und Angehörige

Zudem soll es eine "Konzertierte Aktion Pflege" geben, um mehr Personal zu gewinnen. Diese umfasst unter anderem eine Ausbildungsoffensive, Anreize für eine bessere Rückkehr von Teil- in Vollzeit, ein Wiedereinstiegsprogramm, eine bessere Gesundheitsvorsorge für die Beschäftigten sowie eine Weiterqualifizierung von Pflegehelfern zu Pflegefachkräften. Bezahlung in den Pflegeberufen: Die Bezahlung in der Altenpflege nach Tarif soll gestärkt werden, indem Tarifverträge möglichst flächendeckend zur Anwendung kommen. Pflegende Angehörige: Auch Angehörige von Pflegebedürftigen, die zu Hause pflegen, sollen besser unterstützt werden. Leistungen, die ihnen zugutekommen etwa in der Kurzzeit- und Verhinderungspflege oder in der Tages- und Nachtpflege sollen zu einem "jährlichen Entlastungsbudget" zusammengefasst werden. Dieses kann dann flexibel in Anspruch genommen werden. Zudem erhalten Angehörige einen Rechtsanspruch auf eine Auszeit mit Rehabilitation. Auf das Einkommen der Kinder von pflegebedürftigen Eltern soll künftig erst ab einer Höhe von 100.000 Euro im Jahr zurückgegriffen werden



Golze: "Bundesregierung lässt die Betroffenen alleine"



Doch es gibt auch Kritik an den Plänen, etwa von Brandenburgs Sozialministerin Golze (LINKE). Sie sagte am Dienstag im Inforadio, zwar seien dies alles Schritte in die richtige Richtung - doch am akuten Pflegenotstand werde sich erstmal nichts ändern. Und in der Tat: Rechnet man die 8000 geplanten neuen Stellen auf die rund 13.500 stationären Einrichtungen in Deutschland um, macht das gerade mal etwas mehr als eine halbe Stelle pro Einrichtung. Deswegen fordert Golze von der Bundesregierung, mehr Verantwortung zu übernehmen und sie "nicht auf Kommunen und Betroffene abzuwälzen", so Golze.



Bienstein: "Pflege bleibt ein Ekel-Thema"

Im Wahlkampf zur Bundestagswahl spielte die Pflege alter Menschen hatte zunächst so gut wie keine Rolle - bis ein junger Pflege-Azubi Kanzlerin Merkel vor laufenden Kameras mit der dramatischen Realität in Krankenhäusern und Pflegeheimen konfrontierte. Von da an war das Thema dann doch wichtig - auch bei den Koalitionsverhandlungen. Christel Bienstein ist Präsidentin des Bundesverbandes für Pflegeberufe. Marie Asmussen sprach mit ihr über Pflege in der Politik, in der Realität und in der Zukunft.

"Einen Waldbrand mit der Wasserpistole löschen"

Wie hart der Alltag in einer Pflegeeinrichtung ist, hat Reporterin Sabrina Wendling in ihrer Nahaufnahme beobachtet. Sie hat Pfleger Kevin einen Tag lang bei seiner Arbeit begleitet, bei der er sich manchmal um bis zu 33 (!) Menschen gleichzeitig kümmern muss. Sein Urteil über die Pläner der Groko: "Das ist viel zu wenig. Das ist so, als wolle man einen Waldbrand mit einer Wasserpistole löschen."