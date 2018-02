Di 13.02.2018 | 09:25 | Interviews

- Elternausschuss: "Verfahren hat hohe Rechtssicherheit"

Noch bis zum 21. Februar können Eltern ihre Kinder für die siebte Klasse an einer weiterführenden Schule anmelden – zumindest können sie es versuchen. Sie dürfen drei Wunschschulen angeben. Ob das Kind dort aber hinkommt, entscheidet entweder der Notenschnitt – oder das Losglück. Norman Heise vom Landeselternausschuss für Schulen in Berlin hat an dem Verfahren grundsätzlich nichts auszusetzen: "Der Anteil von 92% derer, die ihre gewünschte Schule erhalten, spricht für eine hohe Trefferquote".