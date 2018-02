imago stock&people Bild: imago stock&people

Mo 12.02.2018 | 13:05 | Interviews

- "Arbeitsmarkteinstellung der ostdeutschen Frauen ist vorbildlich"

Männer verdienen in Deutschland durchschnittlich 21 Prozent mehr als Frauen, so die offizielle Statistik. Eine laufende Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Beruftsforschung (IAB) hat jetzt gezeigt, dass es regional große Unterschiede gibt. In Cottbus verdienen Frauen beispielsweise 17 Prozent mehr als Männer. Michaela Fuchs vom IAB erklärt das auch mit einer anderen Einstellung zur Arbeit, die ostdeutsche Frauen hätten. Deswegen gäbe es auch mehr ostdeutsche als westdeutsche Frauen in Führungspositionen.