dpa Bild: dpa

Mo 12.02.2018 | 12:25 | Interviews

- "Es ist jedem klar, dass Merkel nicht nochmal antritt"

Was die Große Koalition inhaltlich in den nächsten vier Jahren verändern will, scheint dieser Tage etwas in den Hintergrund zu rücken. Denn es wird vor allem übers Personal diskutiert - und zwar sowohl bei CDU und CSU als auch bei der SPD. "Erneuern" und "verjüngen" wollen sich die Parteien. Der Parteienforscher Prof. Oskar Niedermayer meint: Personal und Inhalte seien oftmals nicht voneinander zu trennen. Eine volle Amtszeit traut er der Kanzlerin nur zu, wenn sie sich an der Nachfolgersuche beteiligen würde.