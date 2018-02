Mo 12.02.2018 | 07:25 | Interviews

- Union kündigt "Bauboom" beim Breitbandausbau an

Wer viel mit dem Smartphone im Internet surft oder zu Hause mit einem Smart-TV Filme streamen will, der merkt: Das Internet in Deutschland funktioniert nicht ansatzweise so gut, wie es wünschenswert wäre, vor allem auf dem Land. Die Große Koalition möchte das jetzt ändern. Thomas Jarzombek, Sprecher der CDU/CSU-Fraktion für die "Digitale Agenda", sagt im Inforadio, dass durch zusätzliches Geld und schnellere Verfahren der Durchbruch kommen soll.

Die Große Koalition will den Breitbandausbau in der kommenden Legislatur-Periode mithilfe von Fonds mit einem Volumen von zehn bis zwölf Milliarden Euro vorantreiben. So steht es im GroKo-Vertrag, der seit vergangenem Mittwoch steht. CDU, CSU und SPD einigten sich in dem 177 Seiten langen Koalitionsvertrag auf eine gemeinsame Regierungsstrategie. 13 Seiten des Vertrags beschäftigen sich mit dem Thema Digitalisierung. Und das zu Recht – denn Deutschland hinkt mächtig hinterher: Laut Digitalisierungsindex 2017 liegt Deutschland europaweit auf dem 11. Platz.

Verfahren dauern zu lange

In der vergangenen Legislaturperiode hatte die Regierung etwa vier Milliarden Euro für den Ausbau des Breitbandnetzes ausgegeben, doch davon ist laut Jarzombek bisher kaum etwas wirklich "abgeflossen", da die Verfahren mit Ausschreibung, Vertragsunterzeichnung, Baubeginn et cetera so lange dauerten. Außerdem sei Deutschland "so ziemlich das einzige Land auf der Welt, wo diese Kabel unter der Erde verbuddelt werden. Das macht 80 Prozent der Kosten aus und auch die Kapazität an Tiefbau ist irgendwo begrenzt."

"Wir wollen jetzt die Verfahren straffen", sagt Jarzombek im Inforadio. Zusammen mit der Erhöhung der Mittel gehe er davon aus, dass man damit jetzt auch wirklich den Durchbruch schafft: "Wir werden einen echten Bauboom im Bereich Breitband sehen in den nächsten Jahren."

Staatlicher Schwerpunkt liegt auf dem Land