Mo 12.02.2018 | 09:05 | Interviews

- Rosenmontag: Kölner Polizei im Großeinsatz

Der Karnevalsauftakt 2017 in Köln geriet völlig aus der Bahn. Menschen betranken sich hemmungslos, pinkelten in großer Zahl in jede freie Ecke, erbrachen sich, hinterließen Müllberge oder lagen als Schnapsleiche dazwischen. Die Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) mussten zeitweise den Betrieb stoppen, weil Menschen die Gleise blockierten. Mit 1.600 Polizisten will die Kölner Polizei das in diesem Jahr verhindern. Bisher mit Erfolg, sagt der Kölner Polizeisprecher André Faßbender im Inforadio.