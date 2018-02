- Vatikan-Kenner: "Papstrücktritt vor fünf Jahren hat das Amt verändert"

Es war ein historischer Schritt, als Benedikt XVI. am 11. Februar 2013 seinen Rücktritt erklärte. Kirchenjuristen beschäftigt dieser Schritt bis heute - vor allem die Frage, ob und wie der Rücktritt eines künftigen Papstes näher zu regeln sei. Sein Nachfolger Franziskus ist überzeugt, dass es kein Einzelfall bleiben wird. Vatikan-Kenner und Buchautor Jürgen Erbacher sagt im Inforadio, dass die katholische Kirche nach dem Rücktritt auf Ursachensuche gegangen ist – und er verrät, was passiert, wenn sich Benedikt und Franziskus heutzutage im Kloster des Vatikans begegnen.

Er selbst habe erst an einen Scherz geglaubt, so Erbacher, denn die Nachricht vom Rücktritt Benedikts XVI. kam an einem Rosenmontag. Doch dann sei schnell klar gewesen, dass die Meldung stimmt - und das habe das Papstamt verändert. "Dass ein Papst zurücktritt, das war zwar theoretisch, kirchenrechtlich, theologisch immer möglich, aber dass es dann wirklich einer in die Tat umsetzt, das war eigentlich ein Tabu."