- Schulz' Rückzug: "Am Ende wurde der Druck zu groß"

Martin Schulz zieht nun doch die Reißleine und verzichtet auf ein Ministeramt im Kabinett Merkel.Der Politikwissenschaftler Martin Florack von der Uni Duisburg Essen sieht auch keine Alternative zu Schulz' Schritt: Am Ende sei der Druck einfach zu groß geworden. Dass SPD-Mitglieder nun Angst um ihre Partei hätten, kann er nachvollziehen. Die heimliche Siegerin der ganzen Querelen sei einmal mehr Angela Merkel.



Um 14.14 Uhr am Freitag lässt Martin Schulz eine Erklärung verbreiten, die das Ende seiner kurzen bundespolitischen Karriere markiert. Der scheidende SPD-Chef kündigt darin an, auf das Außenministeramt in einer neuen großen Koalition zu verzichten, das er zwei Tage zuvor nach der Koalitionseinigung noch für sich reklamierte. Das Personalchaos droht das Mitgliedervotum der Sozialdemokraten über eine Neuauflage der großen Koalition zu überlagern. Hinter den 173 Wörtern der Schulz-Erklärung verbirgt sich nicht nur die dramatische Geschichte des früheren EU-Parlamentspräsidenten, der vor knapp einem Jahr die SPD bei der Übernahme des Parteivorsitzes in einen Zustand der Euphorie versetzte, dann ein historisch schlechtes Bundestagswahlergebnis einfuhr und schließlich mit dem Zick-Zack-Kurs bei der Frage einer Regierungsbeteiligung seine Glaubwürdigkeit verspielte. Der Vorgang wirft auch ein Schlaglicht auf die Zerrissenheit der Sozialdemokraten, die nur widerwillig auf ein neues Bündnis mit der Union zusteuern.

Die Respektbekundungen aus den Reihen der Sozialdemokraten lassen nicht lange auf sich warten. Nach Ansicht von Bundestagsfraktionschefin Andrea Nahles, die schon am Mittwoch zur Schulz-Nachfolgerin an der Parteispitze nominiert wurde, zeugt derEntschluss von "beachtlicher menschlicher Größe". Auch der Berliner SPD-Fraktionschef Raed Saleh respektiert im Inforadio-Studio Schulz`Schritt, fordert aber die Parteiführung dazu auf, sich jetzt endlich zu sortieren und "mit einer Stimme zu sprechen". Denn, so der sichtlich aufgeregte Landespolitiker: "Wir machen damit ein Stück weit unsere Partei kaputt", warnt Saleh.

Für zusätzlichen Zündstoff sorgt am Donnerstagabend eine verbittert klingende Stellungnahme von Sigmar Gabriel, dem geschäftsführenden Außenminister und Schulz' Vorgänger als SPD-Chef. Schulz und Gabriel nannten sich einmal Freunde, soweit das im politischen Bereich möglich ist. Doch spätestens seit dem vergangenen Sommer, als Gabriel dem Kanzlerkandidaten mit nicht abgesprochenen Wortmeldungen in die Parade fuhr, gilt ihr Verhältnis als angespannt.



In seiner Reaktion auf die Schulz-Ambitionen auf das Außenministeramt beklagt Gabriel, "wie respektlos bei uns in der SPD der Umgang miteinander geworden ist und wie wenig ein gegebenes Wort noch zählt". Damit spielt er offenbar auf ein angebliches Versprechen von Schulz an, dass Gabriel im Fall einer neuen großen Koalition Außenminister bleiben dürfe.



Nach dem Schulz-Verzicht mahnt Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann (SPD) in der "Neuen Osnabrücker Zeitung", die "zerstörerischen Personaldiskussionen" sofort zu beenden. Auch andere SPD-Spitzenpolitiker rufen dazu auf, jetzt endlich über die Inhalte des Koalitionsvertrags zu diskutieren, um die Zustimmung der Parteibasis nicht zu gefährden. Juso-Chef Kevin Kühnert, Wortführer der "NoGroKo"-Bewegung in der SPD, prophezeit dagegen: "Jetzt wird die Debatte über andere Person losgehen, macht's jetzt Sigmar Gabriel oder nicht." Ungefähr zur gleichen Zeit am Freitagnachmittag fordert der Sprecher des konservativen SPD-Flügels, Johannes Kahrs, auf Twitter den Verbleib von Gabriel als Außenminister.



Mit Material von AFP