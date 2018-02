Die Große Koalition wird erstmals ein Ministerium einrichten, das auch für Heimat zuständig sein soll. Bayern und Nordrhein-Westfalen haben damit bereits Erfahrungen. Das Heimatministerium soll sich vor allem um die Entwicklung des ländlichen Raums kümmern: Schnelleres Internet auch auf dem Dorf, eine gute verkehrliche Anbindung, Gewerbeparks und eine bessere Infrastruktur. Der Autor und Regisseur Norbert Göttler ist hauptamtlicher Bezirksheimatpfleger von Oberbayern. Er erklärte im Inforadio, was Heimat für ihn bedeutet und worin seine Arbeit besteht.

Der Publizist, Schriftsteller und Fernsehregisseur Norbert Göttler wurde 1959 im bayerischen Dachau geboren und wuchs in der Gemeinde Prittlbach auf, die seit 1939 zu Dachau gehört. Göttler studierte in München Philosophie, Theologie und Geschichte. Als Journalist arbeitet er für die Süddeutsche Zeitung, als Fernsehregisseur u.a. für den Bayerischen Rundfunk und andere ARD-Sender, 3sat und arte. Er schrieb zahlreiche Sachbücher und Romane.

Was macht eigentlich ein Heimatpfleger? Seine Tätigkeit zum Beispiel umfasst regionale Kulturarbeit, Denkmalpflege und Ortsbildgestaltung, aber auch Zeitgeschichtsforschung und ähnliche Dinge.

Heimatpflege wird in Bayern groß geschrieben: In den Bezirken - also auf der Ebene zwischen dem Freistaat und den Landkreisen - gibt es hauptberufliche Heimatpfleger. Außerdem muss jeder bayerische Landkreis ehrenamtliche Heimatpfleger beschäftigen.