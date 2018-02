dpa/Bernd von Jutrczenka Bild: dpa/Bernd von Jutrczenka

- Schulz-Notbremse: Saleh ist "sprachlos"

Der Schlingerkurs von SPD-Chef Martin Schulz ist nun doch an seinem prompten Ende angelangt: Nach parteiinterner Kritik verzichtet er auf das Amt als Außenminister - um das SPD-Mitgliedervotum über den Koalitionsvertrag mit der Union nicht zu gefährden, wie Schulz in einer Erklärung mitteilte. "Ich bin wirklich sckockiert und entsetzt darüber, welches Bild derzeit die SPD abgibt", beklagt der Berliner SPD-Fraktionschef Raed Saleh im Inforadio-Studio. Das sei keine gute Entwicklung für die deutsche Sozialdemokratie. Gefragt sei nun die Parteispitze.

Saleh findet im Inforadio-Studio deutliche Worte. Bild: rbb/Frauke Ehlers

Schulz verdiene zwar Respekt für seine Entscheidung, so Saleh weiter, aber: "Der Gesamteindruck der gesamten Parteiführung ist nicht optimal. Wir machen damit ein Stück weit unsere Partei kaputt", warnt Saleh. Auch nach Schulz`Verzicht auf das Außenministerium bleibe er bei seinem Nein zu einer Großen Koalition, betont er weiter - und fordert: "Für uns ist es längst fünf nach zwölf. Der Parteivorstand muss sich jetzt sortieren und mit einer Stimme sprechen!"

Grundsätzlich wird in der der SPD der Verzicht von Noch-Parteichef Schulz auf das Außenministerium durchweg begrüßt. Fraktionschefin Nahles drückte ihren höchsten Respekt aus; ähnlich äußerte sich Brandenburgs Ministerpräsident Woidke. Der Vorsitzende der NRW-SPD, Groschek, sprach von einem notwendigen Beitrag, die Glaubwürdigkeit der SPD zu stärken. Der Chef des konservativen Seeheimer Kreises der SPD, Kahrs, sprach sich dafür aus, dass Außenminister Gabriel nun im Amt bleibe.

Schulz: "Sehe Mitgliedervotum gefährdet"

Der scheidende SPD-Chef Martin Schulz hatte nach massivem Druck aus den eigenen Reihen am Freitagnachmittag auf das Außenministerium in einer großen Koalition verzichtet. Schulz erklärte in Berlin, durch die Diskussion um seine Person sehe er ein erfolgreiches Votum der SPD-Mitglieder für eine neue große Koalition als gefährdet an. "Daher erkläre ich hiermit meinen Verzicht auf den Eintritt in die Bundesregierung und hoffe gleichzeitig inständig, dass damit die Personaldebatten innerhalb der SPD beendet sind." Hintergrund für die Entscheidung ist offensichtlich der Unmut an der SPD-Basis und besonders im größten Landesverband Nordrhein-Westfalen über Schulz, der ursprünglich erklärt hatte, nicht in eine Regierung von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) einzutreten.



Infobox: Schulz`Erklärung im Wortlaut "Der von mir gemeinsam mit der SPD-Parteispitze ausverhandelte Koalitionsvertrag sticht dadurch hervor, dass er in sehr vielen Bereichen das Leben der Menschen verbessern kann. Ich habe immer betont, dass - sollten wir in eine Koalition eintreten – wir das nur tun, wenn unsere sozialdemokratischen Forderungen nach Verbesserungen bei Bildung, Pflege, Rente, Arbeit und Steuer Einzug in diesen Vertrag finden. Ich bin stolz sagen zu können, dass das der Fall ist. Insbesondere ist die Neuausrichtung der Europapolitik ein großer Erfolg. Umso mehr ist es für mich von höchster Bedeutung, dass die Mitglieder der SPD beim Mitgliedervotum für diesen Vertrag stimmen, weil sie von dessen Inhalten genauso überzeugt sind, wie ich es bin. Durch die Diskussion um meine Person sehe ich ein erfolgreiches Votum allerdings gefährdet. Daher erkläre ich hiermit meinen Verzicht auf den Eintritt in die Bundesregierung und hoffe gleichzeitig inständig, dass damit die Personaldebatten innerhalb der SPD beendet sind. Wir alle machen Politik für die Menschen in diesem Land. Dazu gehört, dass meine persönlichen Ambitionen hinter den Interessen der Partei zurück stehen müssen.“



"Es brodelt in der Partei"

Zuerst hatte das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) unter Berufung auf SPD-Kreise über Schulz' Verzicht berichtet. Die "Bild"-Zeitung hatte geschrieben, es gebe aus der SPD-Führung ein Ultimatum an Schulz, bis Freitagnachmittag auf das Außenamt zu verzichten. In der SPD wurde befürchtet, dass Personaldebatten die inhaltliche Diskussion überlagern und die Mitglieder eine große Koalition deswegen ablehnen.



Auch nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur gab es es in der NRW-SPD starke Bestrebungen, Schulz auf einen Verzicht auf das Ministeramt zu bewegen, wenn auch keine einheitliche Haltung dazu. "Es brodelt in der Partei", hieß es. In Parteikreisen hieß es, Schulz werde auch der Umgang mit Sigmar Gabriel vorgeworfen.



Infobox: Martin Schulz im Steckbrief Martin Schulz hat lange Zeit in Europa Politik gemacht, bevor er nach Berlin ging.



20. Dezember 1955

im Eschweiler Stadtteil Hehlrat (Nordrhein-Westfalen) als Sohn eines Polizisten und einer CDU-Kommunalpolitikerin geboren



verheiratet

mit einer Landschaftsarchitektin, zwei erwachsene Kinder



1974

Eintritt in die SPD



1975 bis 1977

Ausbildung zum Buchhändler



1977 bis 1994

Buchhändler, seit 1982 mit eigener Buchhandlung



1987 bis 1998

Bürgermeister in seiner Heimatstadt Würselen in Nordrhein-Westfalen



1994 bis 2017

Mitglied des Europäischen Parlaments

2004 bis 2012

Vorsitzender der Sozialistischen Fraktion



2012 bis Januar 2017

Präsident des Europäischen Parlaments



seit 1999

Mitglied des SPD-Parteivorstands und Parteipräsidiums



19. März 2017

Übernahme des Parteivorsitzes und Kanzlerkandidat



7. Februar 2018

Ankündigung des Verzichts auf Parteivorsitz und Ankündigung, Außenminister werden zu wollen



9. Februar 2018

Verzicht auf Außenminister-Posten

Gabriels Nachtritt