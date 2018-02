Fr 09.02.2018 | 15:45 | Interviews

- Mehr Entschädigung beim Braunkohletagebau?

Risse in Häusern sind ein unliebsame Folgeerscheinung des Bergbaus. Tausende Fälle werden jährlich entschädigt. Doch nicht in Brandenburg: hier wurden nach rbb-Informationen bisher ganze drei von hundert Anträgen positiv beschieden. Der Grund: In Brandenburg wird die Braunkohle im Tagebau abgebaut. Angeblich lässt sich ein Zusammenhang zu Schäden am Haus nur schwer nachweisen. Warum, das erklärt Carsten Drebenstedt, Professor an der Bergakademie Freiberg.

Im Steinkohlebergbau sei die Sache klar geregelt: Beim Abbau von mächtigen Flözen, die in Summe bis zu 20 Meter und mehr betragen, sind eindeutige Deformationen an der Oberfläche die Folge. "Die sind unstrittig und werden demzufolge auch per Gesetz entschädigt". Senkungen entstünden auch im Braunkohle-Bergbau. "Nur sind die vielleicht tausendmal kleiner". Diese entstehen durch die Absenkung der Oberfläche im Zusammenhang mit der Entwässerung. "Die reichen teilweise 1000 Meter vom Tagebau weg." Dort gebe es Deformationen von Millimetern oder Zentimetern.

Entsprechend schwierig sei es, den Nachweis über die Ursache zu erbringen. In der Lausitz gebe es zudem auch den Sanierungsbergbau, der dafür sorgt, dass das Wasser wieder ansteigt. Auch das könne zu Deformationen führen.

Geschädigte gehen in Brandenburg meist leer aus