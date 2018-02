ZUMA/dpa/Carl Sandin Bild: ZUMA/dpa/Carl Sandin

- Seoul: "Das gab es alles so noch nicht"

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hält am Tag vor der Olympischen Spielen eine Militärparade ab und lässt erneut seine Muskeln spielen - und schickt gleichzeitig Sportler seines Landes und sogar seine Schwester nach Südkorea. Dort wird auch US-Vizepräsident Pence zugegen sein. Die Gräben zwischen dem kommunistischen Norden und den USA sind unverändert tief, doch die beiden koreanischen Staaten könnten enger zusammenrücken. Lars-André Richter leitet die Friedrich Naumann-Stiftung in Seoul. "Wir erleben in der Tat einige Premieren", sagte er am Morgen im Inforadio.

Die wichtigste Frage sei allerdings: Wie geht es weiter, wenn die Olympischen Spiele und die Paralympics im März über die Bühne gegangen sind? "Über das Atomprogramm werden Süd- und Nordkorea erstmal nicht reden", sagt Richter. Die große Militärparade am Donnerstag in der nordkoreanischen Hauptstadt sei entsprechend zwiespältig zu werten: Natürlich sei der Zeitpunkt bewusst gewählt worden, da Militärparaden Anfang Februar eigentlich "keine Tradition" haben. Die südkoreanischen Medien versuchten, das Thema tief zu hängen und hoben als positiv hervor, dass die Parade nicht so groß gewesen sei wie angekündigt. Allerdings seien Langstreckenraketen gezeigt worden, die letztes Jahr getestet wurden und eine neue Kurzstreckenrakete, "über deren Vorbild viel spekuliert wurde."

Um das Programm wird noch ein großes Geheimnis gemacht. Doch schon vor der Eröffnungsfeier zu den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang ist klar, dass von der Zeremonie am Freitag ein Zeichen des Friedens ausgehen soll. Das Fest im Olympiastadion ist auch Ausdruck der jüngsten Annäherung zwischen den beiden koreanischen Staaten. 22 nordkoreanische Athleten sind bei den Spielen im Süden dabei und werden zusammen mit den Sportlern aus dem Gastgeberland Südkorea hinter einer gemeinsamen Flagge einziehen und damit auch ein Signal der Einheit aussenden.



Südkorea hofft auf nachhaltige Entspannung

Erklingen wird dann auch "Arirang" - ein bekanntes koreanisches Volkslied, das schon früher bei gemeinsamen Auftritten zum Start von Olympischen Spielen die Nationalhymnen beider Länder ersetzt hat. Es wird für die einheimischen Zuschauer der wohl emotionalste Augenblick der Feier sein.



Ob die Phase der Entspannung zwischen beiden Staaten über die Spiele hinaus andauern wird, steht derzeit noch in den Sternen. Doch die Organisatoren sind nach der Zuspitzung des Konflikts um das nordkoreanische Atomprogramm im vergangenen Jahr erst einmal froh, dass sich nach der Annäherung seit Beginn des Jahres die Wogen einigermaßen geglättet haben.



Die Spiele sollen nach dem Willen der südkoreanischen Regierung helfen, eine dauerhafte Entspannung zu erreichen. Eine hohe nordkoreanische Delegation mit der einflussreichen Schwester des Machthabers Kim Jong Un, Kim Yo Jong, wird aller Voraussicht bei der Eröffnungsfeier im Stadion sein.



