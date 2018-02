imago/Carlos Gonzalez Bild: imago/Carlos Gonzalez

Do 08.02.2018 | 15:50 | Interviews

- Südkorea und die Spiele: "Die Menschen freuen sich sehr"

Am Freitag geht`s los: In Pyeongchang werden mittags unserer Zeit die Olympischen Winterspiele eröffnet. Erstmals seit vielen Jahren nehmen nordkoreanische Sportler wieder an den Spielen teil. "Das ist sicher ein großes Zeichen und ein gewichtiger erster Schritt der Annäherung", meint Nataly Jung-Hwa Han im Inforadio. Die Südkoreanerin lebt in Berlin und ist Vorsitzende des Korea-Verbandes in Deutschland. Noch stehe die politische Facette der Spiele im Fokus der Berichterstattung, "aber ich bin mir sicher, dass spätestens am Wochenende der Sport im Vordergrund stehen wird", so Jung-Hwa Han.