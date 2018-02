imago/Peter Hartenfelser Bild: imago/Peter Hartenfelser

Mi 07.02.2018 | 05:00 | Interviews

- DOSB-Präsident: "Am Ende geht's um Chancengleichheit"

"Passion. Connected." Leidenschaft. Verbunden. So lautet das Motto der Olympischen Winterspiele 2018, die am Freitag in der südkoreanischen Stadt Pyeongchang beginnen. Leidenschaftlich diskutiert wurde bisher vor allem das Thema Doping. Russland ist wegen Staatsdopings ausgeschlossen, einzelne russische Athleten wollen sich aber einklagen. DOSB-Präsident Alfons Hörmann hofft auf eine klare juristische Linie, auf eine klare Ablehnung dieser Versuche: "Am Ende geht`s um die Frage: Besteht Chancengleichheit bei den Spielen, Ja oder Nein?"



Das Internationale Olympische Komitee will nach der bitteren Lehre aus dem russischen Doping-Skandal die Regeln und das Rechtssystem im Anti-Doping-Kampf umfassend reformieren. "Die Herausforderung wird sein, wie wir die Integrität einer Organisation wie das IOC mit seinen 206 Mitgliedern managen und schützen können", sagte Präsident Thomas Bach am Dienstag bei der IOC-Session in Pyeongchang. Dazu gehöre auch, wie man der "wachsenden Macht individueller Rechte" begegnen könne.

Infobox: Russische Sportler in Pyeongchang Bisher sind 169 Athleten aus Russland zu den Spielen eingeladen worden. Aus dem Kreis der 28 Russen, deren Sperren vom CAS aufgehoben wurden, hatten 15 nachträglich die Teilnahme beantragt. Sie wurde vom IOC abgelehnt.



In Pyeongchang sind diese Sportler als "Olympische Athleten aus Russland" ohne Fahne und Hymne am Start. Das Nationale Olympische Komitee des Landes wurde vom IOC in Folge des Doping-Skandals suspendiert, aber mit der Möglichkeit, vor der Schlussfeier wieder als Mitglied aufgenommen zu werden. Das IOC-Exekutivkomitee wird während der Spiele beobachten, ob sich die russischen Athleten, aber auch die Fans oder die Medien entsprechend des olympischen Geistes verhalten.



Hörmann: "Das war eine negative juristische Weichenstellung"

Das Urteil des Internationalen Sportgerichtshof CAS in der Berufungsverhandlung von 39 Athleten aus Russland, die gegen ihren vom IOC als Folge des Doping-Skandals in ihrem Land verhängten lebenslangen Olympia-Bann klagten, hatte viel Kritik ausgelöst. In 28 Fällen hob das CAS die Sperre auf, in elf reduzierte es die IOC-Sanktionen. DOSB-Präsident Alfons Hörmann fand dazu deutliche Worte im Inforadio-Gespräch: "Das war eine problematische Entscheidung und eine negative juristische Weichenstellung, unter der am Ende auch unsere Athletinnen und Athleten leiden könnten."



Mitten in die IOC-Debatte über die Causa Russland platzte die Nachricht, dass weitere 32 russische Sportler auf dem juristischen Weg den Start bei den Winterspielen erreichen wollen. Die Athleten reichten Klage beim Schweizer Bundesgericht und beim Internationalen Sportgerichtshof CAS gegen ihren Olympia-Ausschluss ein. Neben Shorttrack-Star Viktor Ahn und Biathlet Anton Schipulin wehren sich die Top-Ski-Langläufer Sergej Ustjugow und Ruslan Sacharow sowie Eiskunstlauf-Olympiasiegerin Xenia Stolbowa gegen den Olympia-Bann.

