- Online-Shopping: EU-Grenzen werden durchlässiger

Wer auf einer ausländischen Seite Online-Shopping-Schnäppchen zu sich nach Hause holen wollte, hatte bislang das Nachsehen: "Geoblocking" verhinderte bislang, dass EU-Bürger auch tatsächlich grenzenlos im Web-EU-Ausland einkaufen konnten. Bislang sollten damit Einheimische bevorteilt werden, doch damit soll noch in diesem Jahr Schluss sein: Das EU-Parlament hat beschlossen, dieses Geoblocking abzuschaffen. Näheres dazu von Inforadio-Redakteurin Jenny Barke.



In der EU soll das grenzüberschreitende Online-Shopping einfacher werden. Darauf zielt eine Verordnung ab, die das Europaparlament am Dienstag verabschiedet hat. Sie soll vor allem das sogenannte Geoblocking weitgehend aus dem Internethandel verbannen. Auf die Neuregelung hatten sich Unterhändler des Parlaments und der 28 EU-Staaten vorab geeinigt. Die Gesetzgebung ist daher mit dem Votum abgeschlossen, in Kraft treten sollen die neuen Vorschriften in neun Monaten - also noch vor Jahresende.



Die Neuregelung soll sicherstellen, dass Kunden beim Online-Shopping nicht mehr wegen ihres Wohnortes oder eines vorübergehenden Aufenthaltsorts diskriminiert werden. Auch sollen für Internet-Kunden im Ausland die gleichen Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten wie für ortsansässige Kunden. Dies gilt für den Kauf von Waren wie Kleidung und Möbel, sowie für Dienstleistungen wie das Mieten einer Ferienwohnung oder eines Leihwagens. Ausgenommen sind urheberrechtlich geschützte Güter, etwa Filme Musik oder Bücher. Diese Ausnahme soll die Kommission aber nach zwei Jahren überprüfen.