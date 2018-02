- Psychologe rät: "Stau sollte man immer einplanen"

Immer mehr Stunden verbringen Autofahrer in Berlin im Stau: Im vergangenen Jahr waren es einer aktuellen Studie zufolge durchschnittlich rund 44 Stunden - und damit sechs Stunden mehr als 2016. Abgesehen von finanziellen Mehrbelastungen steigt dadurch der Stresspegel und damit die psychische Belastung. "Man sollte sich gleich morgens auf Staus einstellen, dann ärgert man sich nicht mehr so - denn er war ja eingeplant", rät der Verkehrspsychologe Helmuth Thielebeule. Im Stau selbst kann man sich mit beruhigender Musik "herunterbringen", empfiehlt er.



Die Inrix-Studie ergab, dass Berliner Autofahrer im vergangenen Jahr durchschnittlich 44 Stunden im Stau verbracht haben. Deutsche Stau-Hauptstadt war mit 51 Stunden München. In Hamburg und Stuttgart waren es wie in Berlin 44 Stunden.



In Berlin wurde der dramatischste Anstieg von Staustunden verzeichnet: 2016 waren es noch 38 Stunden pro Autofahrer gewesen. Der Untersuchung zufolge liegt das auch an großen Bauprojekten zur Verbesserung der Infrastruktur, etwa der Ausbesserung der Fahrbahnbeläge auf den Autobahnen 100 und 113.



Die vielen Staus verursachen demnach auch hohe Kosten: 2017 seien es in Berlin rund 6,9 Milliarden Euro gewesen. Die Studienmacher erklären das mit dem hohen Verkehrsaufkommen und der Größe der Stadt. Die verkehrsreichste Straße Berlins war die B 96 zwischen den U-Bahnhöfen Kaiserin-Augusta-Straße und Platz der Luftbrücke in Tempelhof-Schöneberg. Besonders am Morgen sei hier viel los.