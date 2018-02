Alberto Bogo/imago Bild: Alberto Bogo/imago

Di 06.02.2018 | 07:25 | Interviews

- Cyber-Kriminologe: „Das Internet ist wie ein Piranha-Becken“

Wie können Eltern und die Gesellschaft Kinder im Netz besser schützen? Der Europäische Polizeikongress in Berlin befasst sich ab Dienstag unter anderem damit, wie Pädophile das Internet nutzen, um Kontakt zu Kindern aufzunehmen. Auf dem Kongress gibt es dazu ein spezielles Symposium mit dem Titel "White IT - Alliance for children". Thomas Gabriel Rüdiger ist als Cyber-Kriminologe von der Fachhochschule der Polizei Brandenburg dabei - und sagt im Inforadio: "Wir haben uns als Gesellschaft keinen Kopf gemacht, wie wir einen globalisierten, digitalen Raum für Kinder absichern wollen."