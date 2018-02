dpa/Carsten Rehder Bild: dpa/Carsten Rehder

Mo 05.02.2018 | 15:45 | Interviews

- 28-Stunden-Woche: Viel Rauch um nichts?

Die IG Metall will nicht nur 6 Prozent mehr Geld - sondern die 28 Stunden-Woche für maximal zwei Jahre - und das mit mit Lohnzuschuss vom Arbeitgeber. Die lehnen das ab. "Beim Tarifabschluss sollte schon eine 4 vor dem Koma stehen", meint Karl Brenke, Arbeitsmarktexperte am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin. Bei der Arbeitszeit tritt er dagegen auf die Bremse: "Viele Betroffene würden diese Regelung gar nicht in Anspruch nehmen. Da ist viel Rauch erzeugt worden, aber in der Realität würde es anders aussehen."

Im Tarifkonflikt in der Metall- und Elektroindustrie wagen Arbeitgeber und IG Metall derweil einen neuen Versuch der Einigung. In Stuttgart kamen am Montag Verhandlungsführer der Gewerkschaft und des baden-württembergischen Arbeitgeberverbands Südwestmetall zur mittlerweile sechsten Tarifrunde für die über 900.000 Beschäftigten in dem Bundesland zusammen. Baden-Württemberg ist im laufenden Tarifstreit der Pilotbezirk - eine Einigung könnte von den anderen Bezirken übernommen werden.

Kommt eine neue Tarifrunde?