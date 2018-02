- Müller sieht große Fortschritte bei Groko-Verhandlungen

Die Koalitionsverhandlungen von CDU, CSU und SPD gehen am Montag in die Verlängerung. Die Spitzenrunde um Bundeskanzlerin Merkel, SPD-Chef Schulz und den CSU-Vorsitzenden Seehofer hat sich bei schwierigen Kernthemen wie Gesundheit und Arbeitsmarkt gestern noch nicht geeinigt. Der CSU-Bundestagsabgeordnete Straubinger sieht in den Verhandlungen mit der SPD jedoch Fortschritte. So deutete er Kompromissbereitschaft in der Arbeitsmarktpolitik an.